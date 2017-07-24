Cамые яркие фотографии фестиваля «Наш Грюнвальд» 24.07.2017, 16:59

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Под Дудутками войска ВКЛ и Польши снова разгромили тевтонцев.

Фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд» состоялся в Дудудках на выходных 22-23 июля. События Грюнвальдской битвы восстанавливали более полутысячи любителей-реконструкторов. «Белсат» побывал в средневековом городе, понаблюдал за исторической битвой и подготовил большой фоторепортаж.

Грюнвальдская битва состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзным польско-литовским войском. Тевтонцы были разгромлены, большинство крестоносцев рыцарей убито или взято в плен. Победа в Грюнвальдской битве подняла литовско-польский союз на высшие позиции силы и авторитета в Европе.

Польско-литовским войском на поле боя командовал Великий князь литовский Витовт. Со стороны тевтонцев ему противостоял великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген, потерявший в битве жизнь.

Реконструкторы в роли лучников-татар и других лучников, сражавшихся на стороне ВКЛ и Королевства Польского с крестоносцами, обстреливают тевтонских рыцарей в оборонительных сооружениях.

Рыцарь-реконструктор проламывает ограждение оборонительных сооружений Тевтонского ордена в ходе реконструкции Грюнвальдской битвы в музейном комплексе «Дудутки».

Войска ВКЛ и Польши атакуют войска Тевтонского и Ливонского орденов во время реконструкции Грюнвальдской битвы на международном фестивале средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд -2017».

Прорыв в оборонительные сооружения Тевтонского ордена со стороны войск ВКЛ и Речи Посполитой.

Реконструктор в роли Великого магистра Ульриха фон Юнгингена, убитого во время битвы под Грюнвальдом.Около 8 тысяч тевтонских воинов были убиты в Грюнвальдской битве и еще 14 тысяч были взяты в плен. Тевтонский орден так и не смог восстановить свои силы после поражения и надолго притих в своих военных действиях.

После битвы на фестивале состоялся пир победителей. Участники играли в средневековые игры, прыгали на концертных площадках, угощались блюдами времен Грюнвальда.