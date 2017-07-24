Водителей «просят» оплатить штрафы по второму кругу 10 24.07.2017, 17:14

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Белорус возмущен работой системы оплаты штрафов ЕРИП.

Множество вопросов о работе камер скорости и взимания штрафов с помощью «писем счастья» возникло в начале работы системы — в июле 2012 года. Но, как оказывается, неразрешенными остались некоторые проблемы, давно забытые по сроку давности. Артем нарушил скоростной режим в 2014 году, оплатил штраф. А недавно в бухгалтерию по месту его работы пришло письмо: «Произвести удержание зарплаты».

В документах фигурирует имя отца Артема — Сергея, владельца машины

«В марте 2014 года заработал штраф за превышение — зафиксировала камера фотофиксации, — рассказал onliner.by молодой человек. — Сумма смешная — 7,5 рубля («новыми»). Но она заставила меня не раз понервничать спустя несколько лет. Тогда я оплатил штраф на почте. Считал, мой долг выполнен. Спустя целый год оказалось, что нет. На мой адрес пришло постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании тех самых 7,5 рубля».

Артем уверяет, что лично пришел в отдел принудительного исполнения для выяснения обстоятельств: «Там я предъявил квитанции об оплате. Судисполнитель предположил, что возникли технические проблемы: перевод средств с помощью касс «Белпочты» мог остаться неувиденным системой ЕРИП. В итоге добился, чтобы делопроизводство остановили».

К сожалению Артема, и на этом дело не закончилось. Не так давно в бухгалтерию по месту работы минчанина пришло предложение удержать из зарплаты уже набившие оскомину 7,5 рубля. Основание — тот самый документ 2014 года.

Так из-за чего штраф все никак не могут признать погашенным? Решили выяснить этот вопрос в ответственной за работу камер организации «Безопасные дороги Беларуси». «Действительно, подобные ситуации имеют место, — подтвердили специалисты СЗАО. — Проблема в том, что оплата не прошла через систему ЕРИП. На обратной стороне постановления («письма счастья») указано обязательное требование: если платеж осуществляется без ЕРИП, необходимо прислать заказным письмом оригиналы платежных документов (чеков) на адрес нашей организации: ул. Красноармейская, д. 21. На вопрос об актуальности штрафов может ответить представитель ГАИ, звонить: 8 (017) 229-75-29».