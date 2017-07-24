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Экономисты: Готовьтесь к подорожанию валюты

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  • 24.07.2017, 18:24

На этой неделе в Беларуси могут подорожать доллар и евро.

Об этом kp.by сообщила финансовый консультант компании ТелеТрейд в Беларуси Жанна Кулакова.

Заметный рост курса евро обусловлен главным образом тенденциями на международном валютном рынке. Европейская валюта продолжает дорожать к большинству мировых валют.

К понедельнику, 24 июля, один евро оценивался уже в 1,165 доллара (для сравнения: 1,15 неделей ранее и 1,04 в начале 2017 года). Отметка 1,2 становится все ближе, и до конца текущего года евро ее, скорее всего, преодолеет. А если Европейский центральный банк перейдет к повышению процентных ставок уже в этом году либо свернет программу количественного смягчения экономики, евро может нацелиться и на куда более высокие уровни. Так или иначе, в перспективе ближайших месяцев курс евро в Беларуси, скорее всего, будет расти.

Впрочем, на этой неделе может подорожать и доллар. Для России вновь повысились политические риски, что уже спровоцировало ослабление российского рубля. На валютных торгах понедельника российская валюта потеряла к корзине Центробанка РФ 1,2%. Причиной стало предстоящее голосование Палаты представителей США за законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В воскресенье СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности подписать этот документ. Голосование пройдет во вторник, 25 июля, и если законопроект будет принят, российский рубль может продолжить слабеть, что приведет к росту курсов доллара и евро в Беларуси.


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