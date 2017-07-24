Путин и брежневский рекорд 1 Александр Сотник, 7days.us

24.07.2017, 18:28

Переход Путина в ранг «дорогого Леонида Ильича» не сулит России ничего хорошего.

Невероятное по историческим масштабам счастье настигло россиян 3 июля 2017 года. В этот светлый день Владимиром Путиным был побит брежневский рекорд по пребыванию у власти. Как говорится, «отродясь такого не было, и вот – опять». Правда, наш фигурант-долгожитель побрякушки на грудь не вешает и расстройством речи не страдает. У него другие слабости: коллекционирует «бабло» и «борется за мир во всем мире» - так, что террористы всей планеты умываются слезами умиления в насиженных сортирах. Опыт террористической деятельности у Путина поистине велик: от взрывов домов с мирными жителями – до полониевой атаки в Лондоне и стрельбы «Буком» по гражданскому лайнеру MH-17. На любое обвинение у лубянского пацана есть конгруэнтный ответ: «А докажите, что это – я! Ах, у вас есть улики? Но для нас они – не доказательство!..»

Несколько дней назад горный пехотинец Рамзан, почесывая шахидскую бороденку, шокировал мир заявлением, что Россия вполне может нанести ядерный удар по США. Ничего нового он не сказал. Тремя годами раньше его хозяин в фильме «Крым – путь на родину» в пылу откровенности поведал, что в дни аннексии Крыма был готов применить ядерное оружие, если бы «что-то пошло не так». Заявление нашего чеченского академика террористических наук примечательно лишь тем, что оно впервые озвучено в эпоху Трампа. Это означает, что кремлевская «любовь» к Дональду отцвела окончательно, и романтические «помидоры увяли». Как такая воинственность сообразуется со страхом населения перед лицом войны и угрозой экономической нестабильности – в Кремле не думают. В этой психушке уже давно плюют на мнение блеющей советской отары, предпочитая стричь бессловесных без всяких церемониальных расшаркиваний. Как писал отечественный классик, «к чему стадам дары свободы»?

Единственное, что омрачает светлый путь Генерального Президента всея Лубянки – это процесс обязательного переучреждения. Леониду Ильичу в этом смысле было гораздо легче: заполз на трибуну, тряхнул звездами, прошамкал «народ и партия – едины» - и под единогласные фанфары уковылял обратно в Кремль – целовать взасос Хоннекера, пока Индиру Ганди не подвезли. Сегодня – сложнее. Условностей – тьма. Необходимо убедить весь мир в легитимности самого процесса. Конечно, с труппой комедиантов проблем нет, пул клоунов проверен и обкатан, но ведь нужны и новые лица! Для этого за кулисами уже гримируют Гиркина, облачая его в бойцовский халат. Террорюга бьет копытом и неистово рычит, проявляя готовность порвать Навального, как Тузик – грелку. Навальный также мумифицируется, отрабатывая «хуки» слева, «зиги» - справа. Бой обещает быть зрелищным. Пиар-кампания прошла довольно громко, и зрительские массы уже подтягиваются на трибуны вкупе с оплаченными клакерами.

Но это все – пассы для имитации состязательности. Электорат, обеспокоенный урезанием объемов силоса, нужно увлечь чем-то поистине масштабным. «Собирание земель» - этап пройденный, да и битьем в патриотические бубны также никого не удивишь. И в Кремле озаботились поиском новых духоподъемных горизонтов. Подросший «киндер-сюрприз» Кириенко поручил ученым мужам найти нечто грандиозное, способное затмить все предыдущие «успехи» нашего лидерюги. И тут обнаружилась полная пустота. Ни телеведущий Фадеев, ни политтехнолог Ослон, ни «общественник» Костин с поставленной перед ними задачей не справились. Они долго блуждали в потемках кремлевских коридоров, но уткнулись в красно-коричневую лубянскую стенку, которой логично заканчивается тернистый путь любого поклонника диктатуры. На стенке было начертано три загадочных слова: «Справедливость, уважение, доверие». Но, как известно, справедливости в России отродясь не наблюдалось, уважение к нашей стране испарилось вместе с гимном на музыку Глинки, а доверие окочурилось в обнимку с дипломатом Чуркиным. Слегка помявшись и постучав копытами, искатели смыслов всплеснули руками и удалились ни с чем, передав эстафету новым волхвам – Грефу, Кудрину и Аузану. И те, задрав штаны, понеслись по патриотическим кочкам, окрыленные творческим вдохновением. Один из кремлевских источников, прильнувший к промежуточным итогам работы группы, заявил, что «концепций очень много, и они настолько разные, что увязать их сложно – т. е. работа идет сложно не потому, что хороших идей нет, а потому, что слишком много мыслей». Пугающая плодовитость мыслителей обещает явить миру новые Васюки с очередной нереализуемой маниловщиной.

Между тем, все можно было бы обставить очень просто и убедительно: подарить каждому россиянину телефон с функцией набора номера единственного абонента – Владимира Путина, дозвонившись до которого можно было бы пожаловаться на чиновников, ментов и отсутствие колбасы по два-двадцать. Если национальная идея – это «вечный и несменяемый вождь», то и обратная связь с ним должна быть «в кармане» у каждого. Набрал номер, выплеснул в трубку наболевшее, и возвысился по самые Ленинские горки. И населению хорошо, и абонент – при деле. А объем его занятости станет таким, что на захват новых территорий и тряску Искандерами времени попросту не останется. К тому же, какая для него разница – где трепаться? По «прямой линии» в Останкино или по телефону?

Переход фигуранта в ранг «дорогого Леонида Ильича» не сулит России ничего хорошего. Во-первых, очередная эпоха «застоя» будет дооформлена окончательно. С учетом изношенности производственной инфраструктуры и кадровой стагнации вкупе с умерщвленными государственными институциями, мы получаем гниющего монстрообразного дракона, догрызающего собственный хвост. Во-вторых, уже сложившаяся «анти-репутация» России не позволит ей играть сколь-нибудь заметную роль на международной арене, а это означает неизбежное «окукливание» страны, замыкание на внутренних проблемах, которые будут пытаться погасить через непрофессиональную систему управления и агрессию, направленную на собственное население. Давление на общество в виде репрессивных мер усилится в разы. Не исключена и «деконвертация» рубля с запретом на хождение внутри России иностранной валюты, а также возвращение «выездных виз» для граждан. Доведение страны до северокорейского состояния не столь уж несбыточно, как может показаться на первый взгляд: идея самоизоляции в обмен на мифическую безопасность уже посеяна в головах, а остальное – дело техники. Единственное, что может затруднить реализацию подобного сценария – это развитие современных интернет-технологий. Впрочем, кремлевские питекантропы уже прорычали о том, что будут сбивать «враждебные спутники», раздающие бесплатный Wi-Fi, неподконтрольный дубине Роскомнадзора. Посему паззлы, складывающиеся в единую картину, являют нам образ технически отсталой страны с одичавшим населением, способным лишь маршировать под конвоем и привычно славить вождя. На годы «застоя» времен СССР это будет похоже только внешне. Все будет держаться не на цементе идеологии марксизма, а на соплях, намотанных на кулаки вконец оборзевшего силовичья и чиновничества. И над всей этой прелестью будет парить вечно омолаживающийся Владимир Владимирович, время от времени спускающийся с кремлевского Олимпа вниз, к стайкам восторженных тушканчиков, увлажняющих подгузники от нахлынувшего счастья. Он расскажет им и про Ивана Грозного, и про козни врагов, и для пущей убедительности нарисует кошачьи интимности на школьной доске.

А потом вернутся «сиськи-масиськи» и, слегка позабавив плебс свежими анекдотами, возлягут на лафет. И когда отыграет Шопен, отрыдают профессиональные плакальщицы и отгремят прощальные салюты – вновь выяснится, что мы шли куда-то не туда, а усопший был вовсе не мессией, а упоротым «сереньким козликом», наворовавшим миллиарды, но так и не сумевшим их утащить на тот свет, чтобы забронировать себе место в раю. И миллионы скорбящих проклянут вчерашнего кормчего, получив список счетов сразу за все: и за «собирание земель», и за десятилетия деградации, и за собственный страх.

Конечно, подобного сценария можно еще и избежать. Но для этого надо было вышвыривать из Кремля полковничье тело еще вчера. Точнее – в 2012 году, дабы избежать периода накопления «политических смертных грехов». И если не решились тогда – то почему должны дерзнуть завтра? Чуда не случится. Вместо него страну накроет сладковатым запашком мертвецкой, где в роли вечно живого будет выступать искусно забальзамированный труп.

Александр Сотник, 7days.us