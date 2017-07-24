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Украинских грибников депортировали из Беларуси на пять лет

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  • 24.07.2017, 18:40

Граждане Украины собирали грибы и ягоды и случайно нарушили границу.

По сообщениям из Пинского погранотряда, на территории Полесского лесхоза, в 600 мерах от границы, пограничный наряд задержал 47-летнего жителя украинской деревни Дроздынь. Из его объяснений он нарушил границу для сбора дикоросов. То же самое пояснила украинка, задержанная в районе деревни Деревная Столинского района. Женщина незаконно пересекла границу и собирала ягоды, пишет media-polesye.by.

Как отметил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, проигнорировав законный способ сбора даров леса на территории республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота», граждане Украины теперь не скоро получат возможность посетить белорусскую территорию: им вынесено предупреждение с депортацией сроком на пять лет.

Зачастую граждане Украины, нарушив правила пребывания, предпринимают попытки к незаконным способам пересечения границы, как правило, в обход пунктов пропуска. Однако пограничники задерживают их и привлекают к административной ответственности в виде штрафов с депортацией либо без нее. Можно всего этого избежать. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение по гражданству и миграции МВД РБ. Специалисты данных подразделений оформят регистрацию либо выдадут дубликат миграционной карты в случае утери, либо оформят необходимые документы в иных ситуациях.


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