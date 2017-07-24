Илон Маск рассказал, как нужно преподавать математику в школе 24.07.2017, 18:50

Илон Маск

Фото: Reuters/Pixstream

В мире назрела необходимость кардинального изменения подхода к образованию.

На Международной конференции по использованию и развитию технологий МКС миллиардер Илон Маск сделал необычное заявление, пишет tehnot.com.

По его словам, в мире назрела необходимость кардинального изменения подхода к образованию.

По мнению Маск, решение абстрактных математических задач и уравнений не приносит конкретной пользы — школьники просто не понимают, зачем им это нужно и не видят связи между математикой и реальными задачами.

«Детей буквально забрасывают в математику. Они не понимают, зачем нужно решать эти странные задачи. А наш мозг привык отсеивать информацию, которая кажется ему ненужной», - отметил Маск.

По его словам, нужно использовать принцип конкретных задач, вроде проектирования спутников, двигателей или прикладного программирования. Маск полагает, что такие задачи дадут полное представление о математике и физик