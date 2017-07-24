«Эммануэль, привет!»: Макрон выложил фрагмент переговоров «Нормандской четверки» 24.07.2017, 19:05

Опубликовано видео телефонных переговоров лидеров стран «Нормандской четверки».

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в Twitter небольшой фрагмент своей беседы с президентом Украины Петром Порошенко, президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Снят момент, когда лидеры и их переводчики подключаются к линии и приветствуют друг друга по громкой связи. «Эммануэль, привет, Ангела, добрый день», – говорит Путин. Также Меркель и Порошенко поздравляют Макрона, который впервые принял участие в переговорах в нормандском формате, сообщает «Гордон».

24 июля телефонные переговоры глав Франции, Украины, Германии и России длились около двух часов.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

В разговоре приняли участие председатель специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и его заместитель Александр Хуг.

По информации пресс-службы президента Украины, Порошенко призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории и назвал события на Донбассе в последние несколько дней «одними из самых кровавых в 2017 году».

По информации Администрации Президента Украины, Макрон и Меркель отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности, заявления о создании «Малороссии».

Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.