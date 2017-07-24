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Руслан Ротань: Украинцы считают белорусов братским народом

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  • 24.07.2017, 19:11
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Руслан Ротань

Полузащитник пражской «Славии» тепло отозвался о белорусах в преддверии матча с БАТЭ.

Полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань в разговоре с «Прессболом» рассказал о дружбе с белорусским форвардом «Крыльев Советов» Сергеем Корниленко.

- Как украинцы вообще относятся к нашей стране?

- Хорошо! Думаю, это взаимно. Считаем белорусов братским народом. Я часто пересекался с вашими футболистами. Особенно сдружился с Сергеем Корниленко, который когда-то выступал за «Днепр». Очень его уважаю, всегда с удовольствием общаюсь. Последний раз виделись на сборах в Турции — Серега приезжал в составе «Крыльев Советов». Тепло поговорили.

- Всю карьеру вы провели на родине. Как оказались в «Славии»?

- Я раньше и не собирался куда-то ехать. Думал, окопаюсь уже в «Днепре». Но вы же знаете, что случилось с клубом. В этой ситуации получил предложение из Праги, взвесил все «за» и «против» и решил туда отправиться. Хороший шанс поиграть на высоком уровне.


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