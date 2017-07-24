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Фотофакт: как выглядит аэродром в Липках за $10 миллионов

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  • 24.07.2017, 19:53
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Фото: «Салiдарнасць»

Реконструкция бывшего военного аэродрома, который заменит Боровую, обошлась в круглую сумму.

Ее проводил застройщик «А-100 Девелопмент», который на месте «старой» Боровой создает район Новая Боровая. Теперь спортсмены не будут выполнять полеты и прыжки поблизости от городских многоэтажек, пишет «Салiдарнасць».

В течение четырех лет в Липки переедет с Боровой и Музей авиационной техники. Часть экспозиции может разместиться под крышей в новом ангаре.

В Липках также базируется МЧС.

В отличие от Боровой выполнять полеты на реконструированном аэродроме можно в любое время суток и пору года.

Председатель группы компаний «А-100» Александр Центер надеется, что в перспективе Липки возьмут на себя часть функций закрытого аэродрома «Минск-1» и будут принимать частные суда.


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