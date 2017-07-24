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Премьера Японии обвинили в кумовстве

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  • 24.07.2017, 20:00
Синдзо Абэ
Фото: РИА «Новости»

Синдзо Абэ открестился от обвинений в помощи другу.

Глава японского правительства Синдзо Абэ открестился в бюджетной комиссии парламента от обвинений в помощи другу, передает 24news.com.

Товарищ премьера Котаро Какэ, глава образовательной организации Kake Gakuen, открыл в специальной экономической зоне ветеринарное училище.

Общественность сколонна считать, что это произошло не без вмешательства главы кабмина.

Однако Абэ заявил, что Какэ «никогда не обращался к нему с просьбами», несмотря на близкое знакомство.


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