Depeche Mode дадут концерт в Минске в следующем году 1 24.07.2017, 20:03

В случае переноса концерта все билеты на концерт 17 июля будут действительны для новой даты.

Спустя неделю после форс-мажора с госпитализацией солиста Depeche Mode Дэйва Гаана стало известно, что в 2018 году есть дата, когда концерт группы может состояться в Минске. Обсуждаются технические возможности переноса мероприятия, передает tut.by.

— Да, мы сегодня еще обсуждаем перенос концерта. Дата есть на 2018 год, — теперь все зависит от того, сложатся ли все технические, логистические и прочие стыковки для проведения концерта. Когда и если договоренность будет достигнута, Depeche Mode сразу же выступят с официальным заявлением, — прокомментировал директор «Атом М» Андрей Алексеев.

В случае переноса концерта все билеты на концерт Depeche Mode 17 июля будут действительны для новой даты.

Организатор добавил, что при этом начиная со среды, 26 июля, все желающие могут сдать свои билеты, не дожидаясь решения Depeche Mode.