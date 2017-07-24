Белорус установил рекорд чемпионата Европы (U-20) в прыжках в высоту 1 24.07.2017, 20:33

Максим Недосеков

Фото: bfla.eu

Максим Недосеков побил рекорд украинца Владимира Ященко, установленный в 1977 году.

Максим Недосеков выиграл соревнования в секторе для прыжков в высоту. Хотя британец Том Гэйл и украинец Дмитрий Никитин выполнили очень неплохие попытки – личных рекордов на 2,28 метра в предыдущие годы с лихвой хватило бы для победы. К примеру, «Европу» двухгодичной давности датчанин датский юниор Юнас Йенсен выиграл с результатом 2,23 метра. Но сейчас был один несогласный, пишет «Трибуна».

19-летний Недосеков, у которого до этого уикэнда личный рекорд находился на отметке 2,26 м, полетел очень высоко. Для начала Максим запрыгнул на 2,30 м, повторив рекорд юниорских чемпионатов Европы, владельцем которого был именитый украинец Владимир Ященко. Но затем белорус пошел еще дальше: 2,33 м – это новый рекорд ЧЕ, 6-й по высоте результат в истории юниорских состязаний и лучший прыжок с 1992 года.

Год назад с настолько высоко поднятой планкой Недосеков мог бы претендовать на олимпийскую медаль в Рио (спортсмены, показавшие результат 233 сантиметра, разделили места с третьего по шестое). На взрослом чемпионате мира-2016 в помещениях белорус тоже почти наверняка оказался бы на пьедестале (серебряный и бронзовый призеры турнира остановились как раз на этой высоте).

К слову, белорусы очень здорово выступили на турнире в Гроссето. Кроме золотых наград Скворцовой и Недосекова, наши выиграли еще 5 серебряных наград. В общекомандном зачете белорусская команда расположилась на 9-м месте.