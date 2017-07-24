Ученые назвали причины, почему постоянно хочется есть 1 24.07.2017, 20:57

Исследователи организма человека описали 13 главных причин.

Неприятное чувство голода порой возникает сразу после обеда, оказывается, всему существуют вполне рациональные объяснения, пишет actualnews.org.

Часто на повышение аппетита влияет дисбаланс гормонов. Во время сильного стресса адреналин, поступающий в кровь, снижает чувство голода, при этом кортизол начинает блокировать такое действие адреналина и человек начинает жевать буквально все, что есть под рукой.

Быстрое употребление еды также может провоцировать чувство голода. Кушать нужно обязательно медленно, чтобы организм успел понять, когда ему хватит питания.

На чувство появление потребности в еде влияют запахи и изображения. В таких случаях следует меньше бегать на кухню и рассматривать в Сети фото разных кулинарных шедевров.

Огромное влияние на желание поесть оказывает правильность питания. Например, порция простого вареного картофеля не вызовет желание подкрепиться чем то еще, а вот употребление картофеля фри несомненно повлечет за собой приступ голода.