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Deutsche Bank выведет из Великобритании $350 миллиардов из-за Brexit

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  • 24.07.2017, 21:27

Проект будет реализовываться на протяжении полугода начиная с сентября 2018 года.

Deutsche Bank — крупнейшая в Германии финансовая организация — может перевести примерно 350 миллиардов долларов со счетов в Великобритании в немецкий Франкфурт-на-Майне из-за Brexit. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в кредитной организации, передает lenta.ru.

Как сообщили собеседники агентства, проект будет реализовываться на протяжении полугода начиная с сентября 2018 года. При этом официальный представитель Deutsche Bank Моника Шаллер отказалась комментировать данную информацию.

25 апреля сообщалось, что ЕС в ходе переговоров о Brexit намерен выставить Великобритании счета, покрывающие обязательства Лондона перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза.

28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.


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