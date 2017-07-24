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Минские фанаты Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США

  • 24.07.2017, 21:37

На прошлой неделе фанаты установили возле посольства мемориальную табличку.

Минские фанаты группы Linkin Park продолжают нести цветы к посольству США на улице Старовиленской. Напомним, 41-летнего вокалиста группы Честера Беннингтона утром 20 июля нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса.

У певца осталось 6 детей от двух браков. СМИ сообщают, что в последнее время у Честера были проблемы с наркотиками, алкоголем и ранее он говорил о самоубийстве.

СМИ отмечают, что Беннингтон умер в день рождения своего друга Криса Корнелла, вокалиста Soundgarden. Корнелл ушел из жизни несколько месяцев назад, причиной его смерти также назвали самоубийство.

В конце августа 2015 года калифорнийская группа собрала полную «Минск-Арену». Концерт прошел с большим успехом, поклонники остались довольны. Фанаты так ждали своих кумиров, что даже записали для Беннингтона экскурсию по Минску.


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