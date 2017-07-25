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CNN сообщил о возможной досрочной отставке главы Госдепа СШA

  • 25.07.2017, 7:36
Рекс Тиллерсон
Фото: Getty Images

Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост.

Об этом сообщает во вторник, 25 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники.

Тиллерсон ранее говорил, что останется на своей должности, по меньшей мере, до конца этого года. По словам собеседников телеканала, это позволит политику продолжить реорганизацию Госдепартамента и пополнить свой послужной список годом работы на этом посту.

Однако еще два источника сказали, что не удивятся, если Тиллерсон уйдет со своей должности раньше из-за возрастающих разногласий с Белым домом, уточняет телеканал.

Глава Госдепа, в частности, критически отнесся к публичным упрекам президента США Дональда Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса, говорится в материале. Разногласия также затрагивают вопрос выстраивания отношений с Ираном, сообщает CNN.


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