На границе с Литвой ожидают выезда 400 фур
- 25.07.2017, 7:42
Очереди сохраняются и на границе с Польшей.
По состоянию на 06.00 ожидают выезда из Беларуси в Литву 400 большегрузов.
Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
В пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 200 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 71 и "Беняконях" - 59, в "Котловке" - 70.
На границе с Польшей в пункте "Брест" своей очереди ждут 20 легковушек, еще 60 находятся в "Брузгах".
На латвийском направлении и на границе с Украиной очередей нет.