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На границе с Литвой ожидают выезда 400 фур

  • 25.07.2017, 7:42

Очереди сохраняются и на границе с Польшей.

По состоянию на 06.00 ожидают выезда из Беларуси в Литву 400 большегрузов.

Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

В пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 200 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 71 и "Беняконях" - 59, в "Котловке" - 70.

На границе с Польшей в пункте "Брест" своей очереди ждут 20 легковушек, еще 60 находятся в "Брузгах".

На латвийском направлении и на границе с Украиной очередей нет.


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