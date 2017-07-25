Названа дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде 25.07.2017, 7:47

Новый фильм про агента 007 выйдет на экраны кинотеатров в 2019 году.

Новый, 25-ый по счету фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions.

У кинокартины пока нет названия. Информации об исполнителе роли Джеймса Бонда и режиссере фильма издание также не приводит. В качестве сценаристов над картиной будут работать Нил Первис и Роберт Уэйд.

Кинокомпании обещают позднее сообщить детали о новом фильме.

Ранее сообщалось, что британский актер Дэниел Крейг утвержден на роль Джеймса Бонда в новом фильме.