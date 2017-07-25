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В США обнародовали показания агента КГБ по делу Джона Кеннеди

  • 25.07.2017, 8:13
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Джон Кеннеди

Выложенная часть документов — лишь первая порция материалов, связанных с убийством американского президента.

Национальный архив США 24 июля начал публикацию документов, имеющих отношение к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди, говорится на сайте ведомства. На данный момент оказались доступными более 3,8 тыс. документов ФБР и ЦРУ.

В числе обнародованных материалов — 17 аудиофайлов с интервью агента КГБ Юрия Носенко, который бежал в США в январе 1964 года, уже после убийства Кеннеди.

«Носенко утверждал, что в бытность агентом КГБ он вел дело Ли Харви Освальда, когда тот проживал в СССР», — говорится на сайте архива. Уточняется, что интервью с Носенко было записано в январе, феврале и июле 1964 года.

Выложенная часть документов — лишь первая порция материалов, связанных с убийством Кеннеди, планируемая к публикации. Документы были собраны в соответствии с законом (The President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act), который был принят конгрессом США в 1992 году. Данный закон обязывал все государственные учреждения собирать и передавать материалы, так и или иначе связанные с убийством 35-го президента, в Национальный архив США.

Сообщается также, что более 400 из обнародованных документов ранее были полностью засекречены, еще около 3,3 тыс. — ранее публиковались частями в отредактированном виде.

35-й президент США Джон Кеннеди был смертельно ранен выстрелом в голову 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), когда ехал со своей супругой Жаклин по Элм-Стрит. Специальная комиссия, расследовавшая преступление, пришла к выводу, что к убийство было совершено преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Однако официальная версия была поставлена многими американцами под сомнение. 

Юрий Носенко закончил МГИМО, с 1953 года работал в КГБ. В феврале 1964 года бежал в США. До 1969 года американские спецслужбы подозревали его в том, что он двойной агент. Позднее стал штатным сотрудником ЦРУ.


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