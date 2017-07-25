Что пишут иностранцы о Минске 8 25.07.2017, 8:18

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На популярном сервисе обмена знаниями Quora есть ветка с впечатлениями тех, кто побывал в Минске.

Quora – это онлайн-рынок вопросов и ответов. Ресурс существует с 2009 года, основал его один из создателей Facebook Чарли Чивер. Ответы и мнения пользователей имеют рейтинг в зависимости от того, как оценили другие пользователи их прошлые ответы.

В июне на Quora появилась ветка обсуждения от тех, кто побывал в Беларуси. Тему завел некий Йонас Ошкинис, который честно признается, что был в Беларуси 3 года назад. Но вскоре к нему подтянулись те, кому есть что написать о путешествии в Минск, пишет kyky.org.

«ИДЕАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

Йонас Ошкинис (Каунас): «Столица Беларуси – идеальный Советский Союз из 2000-х: все государственное с вкраплениями частного. Здесь есть широкие сталинские улицы, где в то же время можно найти кафе с названием “Лондон бар”.

Но на улицах почти нет западных брендов (по крайней мере, в том масштабе, к которому мы привыкли). Их заменяют местные бренды, которые предлагают похожие продукты. Все улицы и станции метро названы на белорусском языке, но все говорят только по-русски.

Старый город очень маленький. Главная церковь в городе православная, но переделана из католической. Вы можете даже увидеть церковь, зажатую между двумя советскими постройками, и ратушу, якобы восстановленную и построенную с нуля. Из-за прошлых обстоятельств в Минске нет никакого исторического значения.

Основной религией в Беларуси является победа в Великой Отечественной войне. Кажется, большинство билбордов посвящены этому: к 70-летию или 75-летию со Дня Победы. Пионеры все так же стоят на площади Победы возле памятника, по крайней мере на праздники.

И современные войны здесь не забыты. Есть место “поклонения” Афганской войне – небольшой остров с частями аэропорта в Кабуле. Главная фигура – ангел-мальчик, очень грустный. Но есть местная легенда: если женщина коснется члена этого ангела-мальчика, она родит именно мальчика (а не девочку). И, очевидно, член действительно часто трогают – он сияет, как золото».

«НОВЫЕ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ ВЫГЛЯДЯТ УРОДЛИВО»

Йонас Ошкинис (Каунас): «Город очень безопасен. После инцидента в метро было решено, что такое больше не повторится. Часто можно увидеть патруль из 4-5 человек из силовых структур и, возможно, добровольцев (дружинников). Они заботятся о том, чтобы все было спокойно, а пиво не было выпито на улице.

Из современных зданий выделяются футуристическая библиотека и хоккейная арена. И хотя Дворец Республики достроили всего несколько лет назад, для меня он все равно сталинский. Новые жилые районы выглядят, извините, уродливо, вы бы не хотели в них жить.

И я был удивлен. Брат самой известной спортсменки Беларуси Дарьи Домрачевой спроектировал ей очень хороший модернистский дом возле Минского моря. И многие люди ругали его, называя залом аэропорта или супермаркетом. Эстетические вкусы в Беларуси/Минске могут быть разными».

«ВЫ НЕ УВИДИТЕ, ЧТО ПАРЫ ЦЕЛУЮТСЯ ПУБЛИЧНО»

Томас Фарнсворс: «Советские памятники, как социальные, так и физические, повсюду: лепнина с серпом и молотом в Оперном театре, статуи Ленина, советский барельеф в метро. Это и было историческим интересом для меня. К тому же в США и ЕС высокие цены.

Я никогда не встречал кого-то недоброго, но вы не увидите, что пары целуются публично (это незаконно), люди смеются (это грубо), дети счастливо кричат (тоже грубо). Люди ходят по своим делам, избегают зрительного контакта.

Мне нравится гулять в Беларуси. В Минске есть памятники и парки, много зеленых зон, если знать, куда идти. Я провел почти все время со своей девушкой, которая родом из Беларуси. Не зная русского, я был бы беспомощен без нее. Поэтому, если собираетесь в Беларусь, обязательно договоритесь с русскоязычным компаньоном. Это превратит ваш опыт из трудного в прекрасный».

«ХУДШАЯ ГОСТИНИЦА В МИНСКЕ»

Гарри Финельштайн (Узбекистан): «Я не останавливался в каждом минском отеле, но с уверенностью скажу, что гостиница “А...” – худшая. И это мнение от человека, который большую часть жизни провел в Узбекистане. Там мы не привыкли к роскоши. И мы ничем не испорчены.

Но эта гостиница – другая. Она липкая, вонючая, а все, что должно быть белым, стало бежевым. Перейду к сути. Я вошел в свой номер, снял простыни – гигантское подозрительное пятно, похожее на пятно от кофе, которое все еще было влажным. Наверняка это был не кофе, потому что от запаха мне поплохело. Я отчетливо помню, как коллега сказал мне, что это одна из лучших гостиниц Минска. Это была шутка.

Когда я пошел на ресепшн (потому что телефон не работал), понадобилось полчаса, чтобы кто-то наконец взял на себя ответственность и пошел со мной в номер. Увидев подозрительное пятно, работник подошел к шкафу, вытащил еще одну простынь и просто постелил поверх испачканной. И подсказал мне, чтобы я подложил под низ полотенце, если все еще чувствую влагу. Я ушел из отеля, мне не вернули ни копейки, я ночевал на скамейке в парке».