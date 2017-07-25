Сегодня в Беларуси ожидаются ливни с грозами 25.07.2017, 8:52

Фото: charter97.org/Иван Межуй

На 25 июля синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Причина — грозы и шквалистый ветер. Об этом информирует БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачная с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем по югу Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах — сильные ливни, возможен град. Ночью и утром местами будет туман.

Ветер ожидается переменных направлений, 4-9 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра местами достигнет 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха ожидается от 12 до 18 градусов тепла. Днем прогнозируют 22-28 выше нуля, по юго-востоку страны столбик термометра поднимется до +30.

Теплая погода в Беларуси ожидается в начале августа. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Комаровская.

Ближайшя неделя, по ее словам, будет достаточно теплой, хотя ожидаются дожди. На выходные синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры.