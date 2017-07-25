Районный идеолог одобрил российский флаг над памятником ивацевичским морякам 8 25.07.2017, 8:59

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На открытии памятника-маяка в Ивацевичах подняли российский флаг и настальгировали по СССР.

22 июля в Ивацевичах торжественно открыли памятник местным жителям, которые служили в военно-морским флоте. Перед торжественной церемонией рядом с памятником были подняты три флага - в центре государственный Республики Беларуси, по обеим сторонам - государственный российский триколор и флаг военно-морского флота СССР.

Заместитель председателя по идеологии Ивацевичского райисполкома Александр Великоселец так объяснил «Радыё Свабода» появление рядом с официальным флагом Беларуси двух других.

«Насчет российского флага - это была их инициатива, тех парней, которые инициировали установку памятника. Поэтому ничего плохого не вижу, тем более у нас союзное государство. Ребята пригласили мать Дудко, погибшего на подводной лодке «Курск», пригласили военных атташе из Минска, те приехали. Пригласили наших моряков - был контр-адмирал, было много капитанов первого ранга - полковников по-нашему: из Бреста, из Минска. Они здесь не первый раз, деньги благотворительные собирали на памятник. Ну и подействовало то, что Россия стала правопреемницей всего этого флота. Но звучал гимн Беларуси, прозвучало, что этот памятник - морякам-уроженцам Беларуси. Поэтому зачем это: ай-яй-яй - российский флаг подняли! И что тут такого? А что военно-морской флаг СССР, то они все под ним плавали - как иначе. Тысячи наших земляков служили в том советском флоте, только адмиралов-выходцев из Беларуси было 70 человек, прозвучала такая цифра», - сказал Александр Великоселец.

Во время церемонии открытия памятника ивацевичским морякам также выступил местный православный священник о. Григорий, который назвал всех присутствующих «русскими». Заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Александр Великоселец прокомментировал высказывание священника.

«Это позиция православной церкви. Я не такой позиции. Но тут батюшка, очевидно, имел в виду, что если христианство принималось, кажется, в 988 году, то была единственная Русь, еще та Русь. Ну, решили они освятить этот монумент. И хорошо».

Заместитель председателя райисполкома не смог сказать, сколько стоил памятник, поставленный в субботу в Ивацевичах. По словам Александра Великосельца, покрытие расходов взяли на себя инициаторы. Пока Великоселец не знает, на чей баланс попадет новый памятник, но считает, что этот вопрос обязательно решат.

Появление российского триколора на открытии памятника морякам в Ивацевичах, а также некоторые слова о. Григория вызвали ряд негативных комментариев в интернете.