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«Великий» проект Путина

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  • Игорь Эйдман
  • 25.07.2017, 9:13
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Игорь Эйдман

Рано или поздно миллиардером станет последний шофер охранника однокашника партнера сослуживца друга Путина.

В ленте множество сообщений о том, что среди друзей Путина обнаружен еще один долларовый миллиардер (Литвиненко - ректор Горного института в Петербурге). Ничего удивительного. В начале миллиардерами становились друзья Путина, его бывшие сослуживцы, однокашники, охранники, помощники, партнеры по дачному кооперативу "Озеро" и по дзюдо. Потом - друзья пайщиков "Озера", сослуживцы партнеров по дзюдо, партнеры однокашников, охранники партнеров.

Но и это не предел. Рано или поздно миллиардером станет последний шофер охранника однокашника партнера сослуживца друга Путина. Тогда можно будет с гордостью рапортовать, что "великий проект Путина" реализован полностью и окончательно.

Так будет завершен передел общественного пирога. А большинству населения, непричастному к избранному кругу друзей друзей и охранников охранников Путина, достанется все остальное. Не много правда останется, но наш народ привык жертвовать собой во имя торжества великих проектов вождей

Игорь Эйдман, Фейсбук


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