Как белорусский оппозиционер покоряет европейские стадионы 25.07.2017, 9:32

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Лявон Анацко в течение двух лет бегает 24-часовые марафоны.

Как единственный белорус он презентовал страну на последнем международном чемпионате в Белфасте. «Белсат» расспросил Лявона, как преодолеть себя, достичь цели и остаться молодым.

Несколько дней назад Лявон Анацко вернулся с двухдневного марафона в Праге с результатом 256 км. Перед этим белорус привез неплохой результат из Англии, преодолев 165 км за сутки в забеге на чемпионате мира в Белфасте. Среди 400 участников Лявон единственный представил Беларусь и в своей возрастной категории занял 4-е место.

«Многие побоялись, потому что, конечно, попасть в Англию из Беларуси достаточно трудно. Шенген там не действует, пришлось визу делать, а это очень сложно. Причем по моему заработку строителя на обувной фабрике, как выяснилось, 105 фунтов – это дневной заработок того англичанина, который будет меня в Англию пускать. Пришлось попотеть, чтобы собрать какие-то там дивиденды реальные, которые я получаю. Зато теперь у меня есть виза. Планирую на Рождество в Лондон улететь, а перед этим будет забег в Барселоне, а после этого, 31 декабря хочу принять участие в забеге в Копенгагене и там же встретить Новый год», – рассказывает о своих планах белорусский бегун.

Лявон с гордостью показывает нам свою спортивную форму:

«Все в бело-красно-белом. Это моя футболка была, я вам покажу. Где латиницей начинается, я стартовал, а вот с кириллицей я уже финишировал. Я хотел, чтобы Беларусь было видно. Одел на английском языке майку, стал самый последний, побежал и потихоньку стал всех обгонять, чтобы все-таки они прочитали. Потерял минутку, но мне было приятно. В результате пробежал ровно 100 кругов. Все до сотни или больше сотни, а у меня такой круглый результат получился».

На последнем чемпионате в Белфасте участвовало около 400 человек из 40 стран мира, причем среди женщин представительница Польши Патриция Березновска побила новый мировой рекорд – 258 км за сутки! Среди мужчин вперед вышел японец, преодолев 267 км.

«Главное – любить жизнь!»

Лявон дал несколько советов желающим преодолеть такую дистанцию:

«Во-первых, нужна хорошая обувь! Ведь я как патриот и представитель Лидской обувной фабрики купил себе какие-то кроссовки нашего изготовления. В результате такие мозоли натер, что полностью от стопы отходили. Сейчас перешел на более солидную обувь. Не буду говорить, чтобы не делать рекламы. А во-вторых: любить жизнь, быть счастливым и знать, и верить, что дойдешь до утра. Быть терпеливым и самое главное – быстро не стартовать. Ведь это как в жизни: в 18 лет можно так загулять, что потом в 25 ни здоровья, ни сил, ни желания. А я вот хочу показать, что можно быть счастливым и здоровым и на второй половине жизни.

Как рассказывает Лявон, в детстве он 12 раз переболел воспалением легких, а на первом курсе института постоянно страдал от повышенного давления. Но это не помешало ему чувствовать себя здоровым и счастливым.

Что касается питания, то 55-летний спортсмен старается придерживаться вегетарианской пищи. Главное – чтобы быстро усваивалась.

«Перед Белфастом я вообще два месяца ничего мясного не ел. При беге и вообще такой тяжелой работе надо есть пищу, которая быстро усваивается. Я очень люблю кефир, какие-нибудь овощи, ягоды, могу яблок много съесть. И оно сразу в кровь идет, и это помогает. Ведь если твои почки где-то не срабатывают на 12 часу, и начинает вся еда от усталости не усваиваться. А у меня аппетит зверский. Я когда иду, ем все подряд, обычно иду и ем на ходу. Ну и с водой. Я с детства в лесу сутки без воды мог обходиться. Ну проводил эксперименты когда-то для себя, 68 часов сухой голодовки, и нормально себя чувствовал».

На допросах КГБ

Как вспоминает Лявон, выносливость и умеренное потребление пищи помогало иногда и в других ситуациях. К примеру на допросах КГБ во время прошлых президентских выборов, когда он возглавлял наблюдение за выборами во всей Гродненской области.

«Когда меня вызывали на допрос, то уже этот кагебист спешит домой идти, а я говорю: «Нет… Давайте на белорусский язык переведем протокол». И мы пока часок переводили, второй, третий. А теперь давайте вопросы задавать. А ему уже жена звонит. А я – есть не хочу, пить не хочу и курить – не курю. Могу сидеть там сколько угодно. Нет-нет-нет, давайте еще. Я замучил его так, что он уже все: идите, идите, идите», – вспоминает активист.

«Бегать и бегать!»

Лявон Анацко около 20-ти лет возглавляет лидский филиал «Общества белорусского языка» (ТБМ), работал в Белорусском Хельсинкском комитете, в Фонде Льва Сапеги, около 8-ми лет был депутатом городского совета в Лиде. Сейчас пытается установить сотрудничество с Белорусской федерацией легкой атлетики по вопросу расширения белорусского языка. Однако его письма в федерацию пока возвращаются обратно без ответа.

Следующий чемпионат мира по суточному бегу будет проходить в Австрии в 2019-м году, на который Лявон хочет собрать команду из Беларуси. В нашей стране 24-часовой бег не проводится, максимальные забеги по 12 часов, но, как говорит спортсмен, «бегунов у нас хватает».

«В клубе «Регион», хочу отметить, что на марафоне меня догоняют некоторые друзья из 39-го и 36-го года, и приходится с ними бороться! Так что, думаю, мне еще бегать и бегать!», - говорит он.