Ученые создали программу для распознавания кулинарных рецептов по фото 1 25.07.2017, 9:49

Cистема сможет помогать людям отслеживать свой рацион и подсчитывать калории.

Исследователями Лаборатории искусственного интеллекта и компьютерных наук Массачусетского технологического университета была создана нейронная сеть, которая может определить состав блюда по его фотографии, а также поделится с вами рецептом его приготовления, сообщает technation.com.ua.

Чтобы обучить нейронную сеть под названием Recipe1M распознавать предоставленную ей еду по фотографиям, понадобился один миллион рецептов, собранных с разнообразных кулинарных сайтов.

В итоге, на основе нейросети была создана систему Pic2Recipe, работающая следующим образом: вы загружаете фотографию искомого блюда, а система делится с вами его составом и рецептом приготовления. К примеру, печенье будет «разделено» на муку, яйца и масло. Точность определения пока составляет всего 65%, но в будущем разработчики обещают улучшить этот показатель.

По словам одного из авторов исследования Хамеда Хаддади, в будущем система сможет помогать людям отслеживать свой рацион, подсчитывать употребленные калории, а также сравнивать свои гастрономические привычки с привычками других людей на основе данных из соцсетей. Так что, данный алгоритм обещает быть весьма полезным.