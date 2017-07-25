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Лукашенко не сможет убежать от реформ

  • 25.07.2017, 10:02

Промедление в вопросах реформ лишь усугубит экономические проблемы.

Переговоры Беларуси с Международным валютным фондом временно приостановлены и возобновятся лишь в октябре. Главными причинами такой ситуации, по словам представителя фонда, стали разногласия по поводу реформирования сферы коммунальных услуг и госпредприятий.

Очередная миссия фонда прибудет в Беларусь 26 октября. В течение двух недель эксперты организации будут оценивать экономическую ситуацию в стране.

О том, удастся ли преодолеть спорные моменты к осени, пишет «Завтра твоей страны».

Болточко: Беларуси придется вернуться к вопросу кредита МВФ

Экономист Антон Болточко считает, что приостановка переговоров с МВФ связана, в первую очередь, с отсутствием политической воли у белорусских властей к проведению реформ.

По словам эксперта, оба направления действительно выглядят проблемными для правительства.

– Проблемы в секторе ЖКХ связаны с тем, что реформирование сферы, не говоря уже о повышении коммунальных тарифов, может серьезно ударить по домашним хозяйствам. А недовольство населения, в свою очередь, затронет политическую сферу, – говорит экономист.

Что касается реформы госпредприятий, то здесь, по мнению эксперта, реформам мешает позиция Александра Лукашенко, которая широко известна.

– Мы помним, как правитель сказал, что предприятия не будут приватизироваться, а будет проводиться модернизация. Как можно предположить, скорее всего, в ручном режиме. Понятно, что МВФ не устраивает такое положение вещей, – отмечает экономист.

Усугубляет ситуацию то, что команда переговорщиков со стороны Беларуси сейчас «разбросана по министерствам и ведомствам, а некоторые и вовсе находятся за пределами Беларуси, занимая другие посты».

– В этом году Беларусь получила средства по евробондам и со стороны Российской Федерации – пока временное решение найдено. Но нужно учитывать, что сегодня мы около 13% ВВП отдаем в качестве обслуживания внешнего долга. Это серьезная сумма. И тех средств, которые Беларусь получила, явно недостаточно, — считает Антон Болточко.

В следующем году Беларуси придется вернуться к вопросу кредита МВФ, прогнозирует экономист.

Борнукова: МВФ хочет видеть более глобальные преобразования в госсекторе

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что больше всего вопросов в переговорах Беларуси и МВФ вызывает реформа госпредприятий.

– Это вопрос не одного простого действия, а целого комплекса мер, которые требуют политического напряжения. По сути, речь идет о реформе всей системы госуправления. И как мы видим, правительство пока не хочет это делать, – говорит собеседница.

По словам эксперта, МВФ хочет видеть более глобальные преобразования, чем те 5-10 предприятий, которые сегодня заявлены к приватизации с привлечением Европейского банка реконструкции и развития. В первую очередь, они хотят увидеть изменение системы управления госпредприятиями.

– По коммунальным тарифам в какой-то момент в планах правительства даже звучало, что мы собираемся выйти на 100% покрытие к 2018 году. Когда была необходимость, правительство было готово пойти на уступки, – напоминает Катерина Борнукова.

Однако в последнее время заметно, что правительство отклонилось от плана.

– Правительство предпочло взять дорогое финансирование через евробонды, вместо того, чтобы выполнить условия и получить более дешевое от МВФ, – подчеркивает Катерина Борнукова.

Тем не менее, по мнению эксперта BEROC, промедление в вопросах реформ лишь усугубит экономические проблемы:

– Когда у нас все плохо, мы говорим, давайте не будет усугублять. А когда все хорошо, то реформы вдруг становятся не нужны. И тут очень важно понимать, что мы выбираем между качеством жизни сегодня и завтра, — подчеркивает эксперт. — Пока мы стараемся подольше протянуть, поддерживая уровень жизни сегодня, мы теряем возможности для того, чтобы он вырос завтра. И это важный вопрос, который давно стоит перед белорусским обществом.


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