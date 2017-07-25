Предприниматель из Минска: Мы не можем найти сотрудников, а люди работу 25.07.2017, 10:12

Антон Шловенец

В Беларуси сосуществует безработица и увеличивающийся дефицит кадров.

Антон Шловенец — предприниматель. Директор по работе с клиентами Digital Agency Webmart Group. Активно работает и консультирует 30 клиентов — от ИП до крупных брендов и компаний, пишет onliner.by.

- В нашей компании регулярно появляются новые вакансии. Многие из них не требуют от кандидата какого-то особенного образования или набора уникальных способностей. Лично для себя я вывел совершенно конкретные критерии: соискатель должен быть адекватен, последователен и проявлять хоть немного желания учиться. Уверен, что этих факторов будет более чем достаточно для того, чтобы в офисе появился хороший, перспективный сотрудник. Но таких кандидатов, как показывает практика, днем с огнем не найти!

Казалось бы, в стране безработица, тысячи молодых людей обсуждают на форумах, что у них нет возможности заработать не только на Converse, но даже на посиделки в «Хулигане». Но из всей этой стенающей человеческой массы до нас, как и до многих наших клиентов и конкурентов, у которых также сотни незакрытых вакансий, доходят единицы. И меня не перестает удивлять, почему так происходит.

Наши потенциальные сотрудники — люди от 20 до 30, которых сегодня модно называют «поколением Y», а также «поколением бумеранга» или «поколением Питера Пэна». Есть мнение, что многие из них, скажем так, поздновато взрослеют. Эти ребята в большинстве своем окончили тот вуз, на который им указали родители, и по большому счету в 25—30 лет не понимают до конца, кем являются сейчас и кем хотят быть. Я не утверждаю, что все такие! Есть, конечно, умнички, но их очень мало. Инициативных, активных давно разобрали. Они уже где-то работают и распланировали карьеру на десятилетия вперед.

У остальных предел мечтаний примерно таков: они хотят работать в офисе, в «нормальной компании». «Нормальная» в их понимании — это такая, где платят прилично, при этом не надо особенно напрягаться и есть хороший соцпакет. Причем процесс трудоустройства в «нормальную» компанию должен проходить как можно мягче, без всех этих неприятных и волнующих тестов, стажировок и практик. Тебя должны пригласить в офис и начать совать пачки денег в карманы, умоляя остаться, ведь ты такой классный, компанейский, приятный парень (или девушка).

Но так не бывает!

К примеру, на одну нашу вакансию откликнулось приличное количество соискателей, мы отобрали из них около 30 человек. Каждому посылаем простейшее тестовое задание, призванное скорее не выяснить профпригодность, а показать, что кандидат готов приложить хотя бы минимальные усилия, чтобы побороться за место. И что вы думаете? Тестовые задания выполняют два человека, и лишь у одного они будут сделаны на совесть.

Но даже это не означает, что мы нашли того, кто нам нужен.

Очень многие белорусские компании практикуют такой вид подготовки потенциального сотрудника, как стажировка. По большому счету это сотрудничество выгодно обеим сторонам: работодатель имеет возможность присмотреться к новому работнику, а тот в свою очередь получает бесплатное образование. Причем не пространную теорию, а концентрированную практику.

Естественно, что платить стажеру, которого надо с нуля учить (то есть вкладывать, ничего пока не получая взамен), никто не будет, ну а если кто и будет, то совсем незначительные деньги. Но поколение Питера Пэна настойчиво требует много денег сразу. Я рассказываю претендующим на вакантные места о классическом механизме: месяц учитесь бесплатно, три работаете как практикант — за небольшой оклад, а после переходите на равные со всеми сотрудниками компании условия. И что вы думаете? 95% молодежи крайне возмущены подобным раскладом. Они уверены, что, отучившись месяц, уже становятся специалистами экстра-класса.

Дальше начинается какой-то полный бред. Даже ребята, выполнившие тестовые задания и прошедшие собеседования, просто не приходят в назначенный день на работу и полностью «исчезают с радаров». Или пропадают через несколько рабочих дней без каких-либо объяснений. Они настолько инфантильны, что воспринимают отношения работодателя и сотрудника не как равноправное партнерство, а скорее как связь детей со строгим отцом. Мы буквально уговаривали некоторых практикантов, неожиданно прервавших сотрудничество на полпути, объяснить причины своих поступков, указать на то, что не понравилось. Но они просто не могли сказать ничего внятного и вели себя, по сути, как нашкодившие дошколята, которых приперли к стенке взрослые дядьки.

У меня создается впечатление, что сегодня на рынке труда нарисовалась следующая картина: есть огромный голод на адекватных людей. Поэтому многие компании в поиске сотрудников предоставляют возможность для стажировки. А соискатели кочуют из одной программы в другую не для того, чтобы получить знания, необходимые для работы, и трудоустроиться, а просто так — для «фана». Они будто бы продолжают ходить на пары в универ — не строя свою дальнейшую жизнь, а имитируя потуги трудоустройства. Честное слово, некоторые наши стажеры в первый рабочий день могли полдня проторчать в телефоне, откровенно игнорируя происходящее вокруг.

И они совершенно искренне считают, что работа — это скорее «тусовочка», на которую приходят клево провести время. При разговоре с работодателем на первом месте у таких ребят стоят деньги, на втором — наличие в офисе кофе, печенек, игровой приставки и бесплатного абонемента в спортзал, и только на третьем — обязанности, перспективы карьерного роста и возможность развития. Они не любят напряга, тяжело воспринимают жесткие дедлайны, неуютно себя чувствуют, когда ты предлагаешь им чуть собраться и делать работу быстрее. Они почему-то уверены, что их главное профессиональное качество — быть классными.

Белорусские студенты уже несколько лет имеют возможность участвовать в программе подготовки специалистов в сфере интернет-маркетинга Google Graduate. Совершенно бесплатно специалисты Google проводят вебинары, тренинги, дают практические задания и оценивают их выполнение. Это реальная возможность «прокачаться», пока ты еще студент, и получить образование, которое поможет быстро трудоустроиться. Некоторые ребята, приходившие к нам, действительно реализовали эту возможность и повысили свой «скилл». Но большинство, как оказалось, не помнили из программы обучения ничего: они принимали в ней участие только для того, чтобы получить сертификат! Это просто невообразимая недальновидность. Неужели кто-то до сих пор верит, что остались частные (да и государственные) компании, которые смотрят на «корочки», а не на набор реальных знаний?

Нам сложно понять, как могут сосуществовать рядом два таких явления, как растущая безработица и постоянно увеличивающийся дефицит кадров. Более того, можно смело предположить, что с вступлением в силу нового декрета о ПВТ в стране появится еще больше новых рабочих мест (по некоторым оценкам, десятки тысяч!). В Беларусь придут новые, в том числе очень крупные, игроки IT-сферы. И нужны будут не только программисты, но и специалисты в группы поддержки, кол-центры и т. д.

Я уверен, что это накалит обстановку на рынке вакансий. За неимением выбора брать будут фактически всех, а бездельники, вполне возможно, станут еще более избалованными. И помяните мое слово: при тысячах свободных вакансий вновь найдутся десятки тысяч молодых ребят, которые будут стенать о том, что у них нет работы. Любого же адекватного человека работодатель будет буквально за руку тянуть к себе в офис, предлагая сразу обучение, а за ним — хорошую зарплату, и, конечно, кофе, печенки и игровую приставку в офисе.