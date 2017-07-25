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Австралиец побывал в 50 странах, не используя самолет

  • 25.07.2017, 10:41

Мужчина преодолел 80 тысяч километров за три года.

Австралийский блогер Тирал Далиц смог посетить пятьдесят стран мира без использования самолетов. Путешествие заняло у него почти три года, при этом за все время мужчина преодолел порядка 80 тысяч километров, пишет korrespondent.net.

Издание сообщает, что в ходе своего путешествия Далиц вел дневнике на сайте LostAussies.com.

Из Австралии он направился в Индонезию, а затем - в Сингапур, Малайзию и Таиланд. Следом за ними путешественник посетил Лаос и Камбоджу, Вьетнам и Китай. Также он побывал в Китае и Монголии.

После Монголии Далиц отправился в Россию, из которой попал в Европу, и продолжил свое путешествие по ее странам.

Известно, что в ходе своего путешествия Австралиец перемещался на велосипеде, судах, автомобилях и поездах. В целом он потратил на свой вояж около 22 тысячи долларов.


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