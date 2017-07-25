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На время учений «Запад-2017» в Эстонию перебросят дополнительный контингент НАТО

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  • 25.07.2017, 10:53
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Сейчас в стране находится один многонациональный батальон НАТО.

Дополнительные военные подразделения НАТО могут быть размещены в Эстонии на время проведения осенью этого года российско-белорусских учений "Запад-2017", сообщил interfax.by посол Эстонии в РФ Арти Хилпус.

"На таком фоне (на фоне проведения учений — прим.) может оказаться нужным и размещение некоторых дополнительных подразделений наших союзников, но это, по сути, не изменяет масштаб и уровень их присутствия на эстонской территории", - сказал Хилпус .

Он подчеркнул, что "решение о размещении контингента на уровне одной боевой группы в каждой стране Балтии, принятое на Варшавском саммите НАТО, остается в силе".

Хилпус напомнил, что сейчас в Эстонии размещен один многонациональный батальон НATO численностью около 1200 военнослужащих.

"Дополнительные военные силы, которые в этом году могут быть направлены в Эстонию, в сравнении с этим существующим контингентом небольшие. Речь идет не о другом батальоне, а о заметно меньших подразделениях", - пояснил дипломат.


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