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Как Беларусь торгует алкоголем с «ЛДНР»

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  • 25.07.2017, 11:05
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В cерых бизнес-схемах замешены крупнейшие производители алкоголя.

Белорусские заводы производят пиво и водку под торговыми марками компаний из «ДНР» и поставляют их на Донбасс, а непосредственными бенефициарами «алкогольного» бизнеса оказываются лица, которых официальный Киев подозревает в финансировании терроризма. Детали серых бизнес-схем – в расследовании «Белсата».

В начале мая белорусские СМИ облетела новость: государственное ОАО «Криница» разливает на своем оборудовании пиво под торговой маркой «Юзбир», принадлежащей донецкой компании «Мастер-торг». На «Кринице» не скрывают то, что производят «Юзбир» и что дистрибьютором этого пива является «Мастер-торг», но подчеркивают, что не имеют контрактов ни с одной фирмой, зарегистрированной на территории «ЛДНР».

«Мы не имеем прямого контракта с «Мастер-торгом», но имеем контракт с канадской компанией, представляющей интересы «Мастер-торга», – заявил «Белсату» начальник управления маркетинга и рекламы Сергей Решетников.

Название канадской компании озвучить он отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Тень сына Януковича

Как в торговой цепочке между белорусским заводом и «ДНРовской» фирмой появилась компания из Канады? В первой части расследования «Белсат» писал, что белорусские предприятия не могут указывать в документах фирму из несуществующего государства, поэтому нужна фирма-прокладка, через счета которой можно расплачиваться за товары и которую можно указывать в документах. Работа через канадскую фирму – очень выгодный маневр, так как финансовые операции за пределами Канады не облагаются налогом.

Сложная схема с канадской фирмой полностью соответствует масштабу «Мастер-Торга» – крупнейшего импортера продуктов питания и алкоголя в «ДНР», который развернул свою деятельность во время войны. С 2015 года «Мастер-торг» начал поставлять в «ЛДНР» продукцию из Беларуси, а сейчас занимает до 40% рынка на подконтрольных сепаратистам территориях. По данным группы «Информационное сопротивление», руководство «Мастер-Торг» активно помогает боевикам приобретать топливо, амуницию и другие необходимые для вооруженных формирований вещи.

На сайте «Мастер-Торга» нет информации об основателе компании, но, по неофициальным данным, ее контролирует миллионер Александр Янукович – сын экс-президента Украины. Это подтвердил «Белсату» бывший полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский.

Сейчас Александр Янукович живет в России: СБУ объявила его в розыск в 2014 году, а в 2015-м одну из фирм, подконтрольных сыну бывшего президента Украины ( «Мако-Трейдинг»), украинские правоохранители обвинили в финансировании терроризма.

Полки донецких и луганских супермаркетов заполнило не только пиво «Юзбир», но и продукция под собственной торговой маркой «Криницы». В Луганске вообще висит бигборд с рекламой белорусского пива.

Но на «Кринице» утверждают: они не занимаются непосредственными поставками в «ЛДНР» и отношения к рекламе в Луганске не имеют.

«Пиво под брендом «Криница» на полках местных супермаркетов – результат сотрудничества с коммерческими организациями. А детали такого сотрудничества я не имею права разглашать», – отметил Решетников.

Белорусский монополист занялся Донбассом

Концерн «Минск Кристал Групп» был создан в 2015 году по личному приказу Александра Лукашенко и сейчас объединяет 8 предприятий. Де-факто – это монополист на рынке алкоголя в Беларуси.

Продукцию 6 из 8 заводов концерна можно увидеть в супермаркетах «ЛДНР»: Гомельский ликеро-водочный завод, Витебский ЛВЗ, Климовичском ЛВЗ, Гродненский ЛВЗ, Брестский ЛВЗ и Мозырский спиртоводочный завод.

«Мы продаем свою водку всем, кто берет. Появились на горизонте эти две республики – и мы с ними работаем», – заявил начальник сектора внешнеэкономической деятельности Гродненского ЛВЗ Петр Колесник.

«Мы работали с «ДНР» и «ЛНР», но сейчас временно не занимаемся этим направлением. Там по ценам возникли вопросы. А партнером нашим была компания Huge Sky», – сообщил «Белсату» заместитель директора Мозырского завода Александр Македонский. (Кстати, Huge Sky LTD имеет регистрацию в Гонконге, по аналогичной схеме с канадским партнером «Криницы»).

На Гомельском «Родамире» рассказывать о поставках водки в «ЛДНР» отказались из-за коммерческой тайны. Не дали никаких комментариев «Белсату» и на заводах в Витебске и Климовичах.

На брестском заводе «Белалко», который является крупнейшим налогоплательщиком Брестской области, на просьбу рассказать о сотрудничестве с «ЛДНР» отреагировали агрессивно.

Заместитель гендиректора по логистике и обеспечению Владимир Ремизонов поручил пресс-секретарю отобрать у нас мобильные телефоны, чтобы мы не вели запись разговора.

«Не знаю, может и идет продукция в «ДНР». А вам зачем это знать? И кто сказал, что там террористы в Донецке? Лучше закончить интервью, пока ситуация не дошла до чего-то нехорошего», – заявил Ремизонов и выпроводил нас из кабинета.

Между тем, представитель донецкого партнера «Белалко» «Торговый дом плюс» Наталья подтвердила «Белсату», что брестский завод напрямую поставляет свою продукцию в «ДНР». «Это эксклюзивный контракт», – отметила она.

Руководство «Минск Кристал Групп» подтвердило факт поставок продукции Концерна в «ЛДНР».

Эксклюзив для сепаратистов

На частном заводе «Славпродукт» в Шумилино Витебской области производят водку под торговой маркой Belsweet по заказу одноименной донецкой компании ОАО «Белсвит».

Belsweet – водка премиум-класса, которую нельзя увидеть на полках магазинов в Беларуси. Ежемесячно партии напитка отправляются в «ДНР». Импортер, указанный на этикетках продукции – ЧП «Содействие» из подконтрольного боевикам города Торез.

Заместитель директора «Славпродукта» Евгений Солдатов в телефонном разговоре подтвердил «Белсату» факт поставок водки в «ЛДНР»:

«Торговля идет, да. Но не хотелось бы это комментировать – неизвестно, куда политическая ситуация повернется».

Мы отправились в Шумилино, чтобы узнать подробности схемы торговли с «ЛДНР». На предприятии журналистов встретила главный технолог Валентина Солдатова.

«Водка продается «на ура», порой не успеваем производить столько даже. Поставки в Донецк идут прямые, расчет по предоплате. Та сторона арендует грузовые фуры для перевозки. А везут через Ростов», – откровенно рассказывает Солдатова.

Она добавляет, что партнеры из «ДНР» сами приезжали в Беларусь на переговоры с руководством завода.

На стене среди дипломов и наград висит диаграмма роста экспорта «Славпродукта». За 2016 год экспорт резко увеличился: с 38,6 тысяч дал (1 дал – 10 литров) до 46,7 тысяч. Такой успех связан с тем, что с прошлого года предприятие начало производить Belsweet.

По словам главного технолога, кроме эксклюзива, «Славпродукт» продает в «ДНР» свою обычную продукцию, водку «Сяброўка» и «Новая».

«Никаких проблем в работе с этим регионом не возникает, несмотря на войну. Единственное – сейчас импортер, фирма «Содействие» проходит перерегистрацию, мы ждем. Но на дальнейшее сотрудничество это никак не повлияет», – говорит Валентина Солдатова.

Партнер под криминальным делом

Частное предприятие «Содействие» в 1999 году в Торезе основал Игорь Автономов, фигура, тесно связаная с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича С течением времени руководство бизнес-империей перешло в руки сына Автономова Дмитрия, которому сегодня, кроме «Содействия», принадлежат предприятия «Донбассуголь» и «Востокуглемет». При этом все они оформлены на подставных лиц.

На сегодняшний день украинские власти подозревают Автономова-младшего вместе с его матерью Татьяной в финансировании терроризма. В решении суда Октябрьского района Мариуполя от 11 августа 2015 года говорится, что фирмы Дмитрия Автономова обеспечивают до 20% прибыли в бюджет группировки «ДНР». По информации СБУ, структуры Автономова действуют наподобие «кошелька» для боевиков.

Мы направили запрос в Службу безопасности Украины и получили ответ. В апреле 2015 года в отношении ЧП «Содействие» было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Контактов Дмитрия в открытых источниках нет, но в сети можно отыскать телефон его отца и основателя бизнеса Игоря Автаномова. Мы поинтересовались, слышал ли тот о том, что «Содействие» импортирует белорусскую водку.

«Я абсолютно не в курсе коммерческих вопросов, так как на данный момент не имею отношения к этому предприятию. Ни слова сказать вам не могу», – ответил он и повесил трубку.

Следующим шагом мы вышли на формального директора «Содействия», Арама Абазяна. Он подтвердил, что работа с Беларусью продолжается и поделился номером телефона гендиректора той самой компании-заказчика водки – ОАО «Белсвит» Дмитрия Заставнюка. На наш звонок Заставнюк отреагировал нервно:

«Не понимаю, о чем речь… Мне тут позвонили из «Славпродукта» и сказали, происходит что-то непонятное, какие-то журналисты… Чего вы хотите от меня? Вы говорите не то, что нужно. До свидания».

В магазины «ЛДНР» попадает много алкоголя из Беларуси. Еще в 2015 году Луганская торговая сеть «ЛНРПродторг» хвасталась прямыми поставками с завода «Пять континентов» (входит в холдинг «ОП НИИ ПКД», который является официальным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси) и ОАО «Лидское пиво». В пресс-службе «Лидского пива» нам заявили, что контрактов с фирмами из «ЛДНР» не имеют, а продукция их бренда попадает в супермаркеты Донецка и Луганска в результате реэкспорта.

На заводах «Брестское пиво» и «Полоцкие напитки и концентраты» разговаривать на тему торговли с сепаратистами вообще отказались, хотя их продукция также замечена в подконтрольных боевикам городах.

Сегодня можно утверждать: в торговых сетях «ЛДНР» присутствуют продукты почти тридцати белорусских предприятий, и этот список неисчерпаемый. Однако не во всех случаях это результат прямых поставок из Беларуси на Донбасс. Иногда речь может идти о чистом реэкспорте. Но примерно по половине заводов из этого списка «Белсат» имеет подтверждение прямых поставок с одной или сразу с обеих сторон.


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