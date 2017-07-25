закрыть
25 июля 2017, вторник, 13:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Экс-хоккеист сборной Беларуси: В Америке все для людей

2
  • 25.07.2017, 10:58
  • 1,816
Константин Кольцов

Константин Кольцов рассказал о cвоих впечатлениях от США.

Бывший форвард хоккейной сборной Беларуси Константин Кольцов, с нынешнего сезона вошедший в штаб минского «Динамо», сравнил жизнь в Беларуси и Америке, рассказал о том, чем занимался после ухода из стана «зубров» в 2016-м и заявил, что в Беларуси ситуация с хоккейными школами стала только хуже, пишет tut.by.

— В 12 лет вы ездили на турнир в США. Потом рассказывали: «Увидел своими глазами новый мир. Нью-Йорк оставил след в моем сердце на всю жизнь…»

— Это журналисты так красиво написали: «след на всю жизнь…». Меня просто многое шокировало. Помню, как Нью-Йорк светился в иллюминаторе, когда подлетали к городу, — в таком возрасте картинка потрясла. А вообще Америка нравится тем, что там все для людей, для комфорта жизни. Это проявляется в том числе в мелочах. Смешно, конечно, говорить, но там даже туалетная бумага лучше. Серьезно!

Или вот привезли мы специальные палочки — с виду похожие на ушные. Их разламываешь и мажешь младенцам десны, когда режутся зубы. Все — ребенок на два часа перестает плакать. Простое обезболивающее, при этом совершенно безвредное. Не знаю, есть ли подобное здесь, но раз я везу оттуда, то, видимо, нет. И таких мелочей много. В Беларуси только недавно вошли в обиход зип-локи — герметичные пакеты для продуктов. В Америке они существовали пятнадцать лет назад: сложил бутерброды, закрыл — и отправил детей в школу.

— Расскажите, чем занимались после того, как покинули «Динамо».

— Сначала, как известно, находился в сборной. Но на чемпионат мира в Питер не поехал. Через какое-то время начал готовиться к олимпийской квалификации. Когда не получил вызов, понял, что карьера в принципе завершена. С тех пор проводил время с семьей.

Потом друг привлек в строительную компанию, которая сейчас как раз занимается возведением ледовой арены. Я консультировал, помогал с различными вопросами — интересно было столкнуться с другой сферой, с другими жизненными раскладами. Многое пришлось переделать. Все-таки видел не одну арену — и игровую, и тренировочную, и большую, и малую. Знаю, как должны быть организованы условия внутри. Надо признать, сотрудники компании хорошо ко мне отнеслись (все-таки я не строитель), оперативно реагировали на все предложения. Постепенно успел вникнуть и продолжаю вникать в общие строительные вопросы…

— Что за арена?

— В жилом комплексе «Олимпик Парк» строится спортивно-оздоровительный центр. Там будут две тренировочные площадки с трибунами на тысячу мест.

— Завидуете нынешнему поколению с его условиями?

— На самом деле завидовать нечему. Вы наверняка в курсе, что мы недавно ездили по хоккейным школам в регионах. Не знаю, как обстоят дела в Минске, но там ситуация, возможно, еще хуже, чем была в моем детстве. Честно говоря, оказался немного шокирован. Много арен, стадионов, а нормальных школ, где были хотя бы пять-шесть возрастов, не найти. Общались с ребятами, которые там занимаются, и понимали, что по-прежнему все на плечах родителей — дети никому не нужны. Тяжело на это смотреть, — рассказал Константин Кольцов.


Мнение

Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты