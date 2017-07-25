Экс-хоккеист сборной Беларуси: В Америке все для людей 2 25.07.2017, 10:58

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Константин Кольцов

Константин Кольцов рассказал о cвоих впечатлениях от США.

Бывший форвард хоккейной сборной Беларуси Константин Кольцов, с нынешнего сезона вошедший в штаб минского «Динамо», сравнил жизнь в Беларуси и Америке, рассказал о том, чем занимался после ухода из стана «зубров» в 2016-м и заявил, что в Беларуси ситуация с хоккейными школами стала только хуже, пишет tut.by.

— В 12 лет вы ездили на турнир в США. Потом рассказывали: «Увидел своими глазами новый мир. Нью-Йорк оставил след в моем сердце на всю жизнь…»

— Это журналисты так красиво написали: «след на всю жизнь…». Меня просто многое шокировало. Помню, как Нью-Йорк светился в иллюминаторе, когда подлетали к городу, — в таком возрасте картинка потрясла. А вообще Америка нравится тем, что там все для людей, для комфорта жизни. Это проявляется в том числе в мелочах. Смешно, конечно, говорить, но там даже туалетная бумага лучше. Серьезно!

Или вот привезли мы специальные палочки — с виду похожие на ушные. Их разламываешь и мажешь младенцам десны, когда режутся зубы. Все — ребенок на два часа перестает плакать. Простое обезболивающее, при этом совершенно безвредное. Не знаю, есть ли подобное здесь, но раз я везу оттуда, то, видимо, нет. И таких мелочей много. В Беларуси только недавно вошли в обиход зип-локи — герметичные пакеты для продуктов. В Америке они существовали пятнадцать лет назад: сложил бутерброды, закрыл — и отправил детей в школу.

— Расскажите, чем занимались после того, как покинули «Динамо».

— Сначала, как известно, находился в сборной. Но на чемпионат мира в Питер не поехал. Через какое-то время начал готовиться к олимпийской квалификации. Когда не получил вызов, понял, что карьера в принципе завершена. С тех пор проводил время с семьей.

Потом друг привлек в строительную компанию, которая сейчас как раз занимается возведением ледовой арены. Я консультировал, помогал с различными вопросами — интересно было столкнуться с другой сферой, с другими жизненными раскладами. Многое пришлось переделать. Все-таки видел не одну арену — и игровую, и тренировочную, и большую, и малую. Знаю, как должны быть организованы условия внутри. Надо признать, сотрудники компании хорошо ко мне отнеслись (все-таки я не строитель), оперативно реагировали на все предложения. Постепенно успел вникнуть и продолжаю вникать в общие строительные вопросы…

— Что за арена?

— В жилом комплексе «Олимпик Парк» строится спортивно-оздоровительный центр. Там будут две тренировочные площадки с трибунами на тысячу мест.

— Завидуете нынешнему поколению с его условиями?

— На самом деле завидовать нечему. Вы наверняка в курсе, что мы недавно ездили по хоккейным школам в регионах. Не знаю, как обстоят дела в Минске, но там ситуация, возможно, еще хуже, чем была в моем детстве. Честно говоря, оказался немного шокирован. Много арен, стадионов, а нормальных школ, где были хотя бы пять-шесть возрастов, не найти. Общались с ребятами, которые там занимаются, и понимали, что по-прежнему все на плечах родителей — дети никому не нужны. Тяжело на это смотреть, — рассказал Константин Кольцов.