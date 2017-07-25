Президент Польши подписал закон об общих судах 25.07.2017, 11:40

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Анджей Дуда подписал один из трех законопроектов, касающихся реформы судебной системы.

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законопроектов, касающихся реформы судебной системы, - Закон об общих судах. Об этом в эфире Польского радио во вторник 25 июля сообщил «Радио Польша» заместитель главы президентской канцелярии Павел Муха.

В то же время, по его словам, глав польского государства разделяет убеждение в необходимости реформирования судебной системы, но у него есть замечания «о степени ее подготовки».

Накануне, в понедельник вечером, Анджей Дуда выступил с обращение к польскому народу, в котором сказал, что у многих поляков из-за действий судов есть ощущение несправедливости, и именно поэтому, по его словам, реформа судопроизводства является нужной.

Анджей Дуда объяснил, что применил вето в отношении двух законов: о Верховном суде и о Национальном совете судоустройства из-за их противоречия Конституции.

«Разработанные парламентом законы, которые реформируют систему правосудия, во многом шли навстречу ожиданиям граждан. Однако я, как президент, не мог их подписать и воспользовался правом вето, потому что эти законы требуют изменений, соответствующих Конституции. Следует сохранить независимость судебной власти, но без ощущения абсолютной подчиненности и безнаказанности, а также следует создавать условия, в которых судьи чувствовали бы независимость от разного рода давления», - подчеркнул президент Польши.

По мнению главы государства, изменения следует провести на всех плоскостях: процедурной, формальной и этической.

Глава Польши заверил, что в ближайшее время направит в Сейм свои проекты законов, реформирующие судебную систему.

Напомним, в понедельник президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два из трех законопроектов, принятых парламентом в рамках реформы судебной системы, в частности, закон о Верховном суде и закон о Национальном совете судоустройства.

После обнародования своего решения Анджей Дуда в понедельник провел две встречи: с первым председателем Верховного суда Малгожатой Герсдорф и главой Национального совета судоустройства Дариушем Завистовским.

В то же время, в главном офисе правящей в Польше партии «Право и справедливость» состоялась встреча руководства партии по поводу решения президента. Глава «ПиС» Ярослав Качиньский также встретился с лидерами коалиционных партий – вице-премьер-министром Ярославом Говином из партии «Польша вместе» и министром юстиции и генпрокурором Збигневом Зeбро из «Солидарной Польши».

Ряд политиков из правящего лагеря выразили недовольство по поводу решения президента Польши.