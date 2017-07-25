США показали свою реальную позицию по Донбассу 25.07.2017, 11:51

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Дмитрий Тымчук

Фото: liga.net

К счастью для Украины, видение Госдепа не совпадает с позицией Кремля.

Визит на Донбасс представителя США по Украине Курта Волкера и заявление о том, что происходящее является не замороженным конфликтом, а горячей войной, вызвало возмущение в России, где до последнего надеялись, что администрация Дональда Трампа не будет вмешиваться в урегулирование кризиса на Востоке Украины. Какие перспективы для Украины раскрывает активное участие США в процессах на Донбассе и почему страну не стоит набивать помощью и оружием.

Такая активизация США на украинском направлении связана с тем, что после долгого периода неопределенности Дональд Трамп увидел интерес в Украине. Трамп понял, что есть проблема не только в Сирии, есть проблема в Украине, состоящая из тех событий, которые мы видим на Донбассе.

В Москве долгое время думали, что после избрания Трампа президентом карт-бланш на действия на Донбассе останется за Кремлем, поскольку американский лидер будет сосредоточен на событиях в Сирии и не будет формировать свою позицию по Украине. Тем более, что существует нормандский формат, да и европейские партнеры не сильно приветствовали участие США в том диалоге, который ведется вокруг конфликта на Донбассе. Поэтому, когда спецпредставитель США Курт Волкер сразу после назначения приехал ознакомиться с событиями на месте и сделал заявление, которое уже как-то очерчивает позицию США по этому вопросу, думаю, именно это и вызвало истерику россиян. Они до последнего верили, что позиция Трампа ограничится громкими заявлениями, которые ни к чему не ведут. Но ситуация выглядит совсем иначе, и Госдеп США имеет сформированную позицию. И это видение, к счастью для нас, не совпадает с позицией Кремля.

Я надеюсь, что в вопросе предоставления военной помощи Украине, в первую очередь, будет учитываться мнение Пентагона. Там есть четкое понимание, как и что делать - нельзя просто предоставлять Украине помощь, набивая ее силами и ресурсами, думая при этом, что проблема решается. Прежде всего, в Украине нужно активизировать военную реформу - реформу органов военного управления, переход на стандарты НАТО. Внедрение системы управления всей вертикалью по НАТОвскому образцу позволит свести к минимуму коррупцию, контролировать расход ресурсов и повысить эффективность использования ресурсов, которые вкладываются в развитие армии. Параллельно с этим процессом можно предоставлять какую-то помощь, начиная с летального вооружения и заканчивая инструкторскими миссиями.

Будет хорошо, если американцы будут работать по двум направлениям. Первое - согласятся углубить военную помощь Украине, в том числе, и летальным вооружением тех типов, которые действительно необходимы украинской армии. Второе - все будет проходить на фоне понимания американцами, что это будет эффективно. Если эти два условия будут соблюдаться, то это в наших интересах: мы получим ресурс, который не будет использоваться непонятно как, а каждый цент, вложенный Госдепом, будет использоваться в интересах Украины.

Дмитрий Тымчук, «Апостроф»