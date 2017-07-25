Планетологи обнаружили воду на Луне
- 25.07.2017, 12:10
Выводы ученых основаны на данных, полученных с индийского лунного спутника.
Международный коллектив ученых заявил о том, что в недрах Луны есть вода, о чем отмечается на сайте Брауновского университета. Полный текст исследования был обнародован в журнале Nature Geoscience, пишет korrespondent.net.
Выводы планетологов основаны на данных, полученных с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. В ходе работы ученые, используя спектральный анализ, определили химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела. В итоге оказалось, что они богаты водой.
Ученые полагают, что вода попала на поверхность спутника вместе с вулканическими породами в древности. Однако по расчетам специалистов, Луна и сейчас содержит воду.
Ожидается, что воду на Луне можно будет извлечь и использовать в грядущих лунных миссиях.