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Планетологи обнаружили воду на Луне

  • 25.07.2017, 12:10
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Выводы ученых основаны на данных, полученных с индийского лунного спутника.

Международный коллектив ученых заявил о том, что в недрах Луны есть вода, о чем отмечается на сайте Брауновского университета. Полный текст исследования был обнародован в журнале Nature Geoscience, пишет korrespondent.net.

Выводы планетологов основаны на данных, полученных с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. В ходе работы ученые, используя спектральный анализ, определили химический состав древних вулканических отложений на поверхности небесного тела. В итоге оказалось, что они богаты водой.

Ученые полагают, что вода попала на поверхность спутника вместе с вулканическими породами в древности. Однако по расчетам специалистов, Луна и сейчас содержит воду.

Ожидается, что воду на Луне можно будет извлечь и использовать в грядущих лунных миссиях.


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