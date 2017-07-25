Зачем Россия стягивает к украинской границе войска 5 25.07.2017, 12:23

Эксперты оценили риски вторжения РФ в Украину.

Россия продолжает наращивать военные силы у границы с Украиной. На этот раз, по словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, Москва разместила там три мотострелковые дивизии, предназначенные для ведения быстрых наступательных операций. А именно речь идет о "3-й (пункт постоянной дислокации — Валуйки), 144-й (Смоленск) и 150-й (Новочеркасск) мотострелковых дивизиях".

"Очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для дислокации на постоянной основе у восточных границ Украины", — отметил Муженко.

"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которые поступают на их комплектование, свидетельствуют о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — добавил начальник Генштаба.

Эксперты рассказали "Главреду", для чего Россия стягивает дивизии к украинским границам, к чему готовится, какие действия РФ может предпринять, имея такой контингент вблизи Украины, для каких действий эти силы могут быть использованы, а также почему местами дислокации выбраны именно перечисленные выше города.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж:

Три дивизии, которые Россия переместила к границе с Украиной, и подготовка к учениям "Запад-2017" — это действия стратегического формата, предпринимаемые Москвой для сдерживания позиций НАТО. Россия таким образом пытается показать, что готова к самым разным вариантам действий. То есть РФ готова к активизации боевых действий в зоне АТО. А, кроме того, Москва демонстрирует, что предпринимает адекватные меры в ответ на учения Sea Breeze и другие учения, проходившие в Прибалтике несколько месяцев назад.

Так Россия демонстрирует свою позицию запугивания и сдерживания, что делается в том числе и с помощью размещения своего контингента на границе с Украиной.

Второй момент — также стратегический, но более конкретный военный: Россия стремится усилить позиции на своих западных границах, которые ранее не прикрывались войсками. Теперь она рассматривает это направление как новый театр боевых действий, потому и перемещает туда новые контингенты и новые дивизии.

Третья составляющая — влияние на Украину и ее руководство для того, чтобы показать готовность России к любым вариантам развития событий. Например, если Украина предпримет попытки освободить свои территории, Россия будет готова действовать очень жестко.

Возможно, в оперативном плане предусматривается и вероятность наступления на Украину. Но пока нет оснований ожидать такого варианта развития событий, то есть в ближайшее время не стоит ожидать, что Россия предпримет какие-то наступательные операции, ведь это будет откровенной агрессией и нарушением всех договоренностей, не только Минских, но и на уровне ООН, и договоренностей с Трампом, и с представителями "нормандской четверки". В глазах мировой общественности такие действия полностью дискредитируют ту политику, которую провозглашал Путин, якобы принимая на себя функцию миротворца.

Так что, скорее всего, стянутый к украинской границе контингент — это силы для реагирования на будущие угрозы, демонстрация своих сил, готовность действовать при необходимости на территории Украины, Беларуси и стран Балтии. Но, подчеркну еще раз, в ближайшее время масштабные наступательные операции не предвидятся.

Начальник Генштаба Муженко действует на опережение, когда заявляет о возможности наступательных операций. Однако не следует запугивать украинцев, ведь пока что, по нашей информации, наступательных операций не будет. Однако Вооруженным силам, разведке и спецслужбам не следует терять бдительность, чтобы быть способными выявить будущие планы врага. Безусловно, следует развивать сотрудничество со странами НАТО в плане упреждения внештатных ситуаций, тем более наступательных. В этом направлении нужны и политические, и дипломатические шаги, и усиление нашей военной мощи. Все это обеспечит упреждение любых сценариев наступления либо агрессии со стороны боевых формирований ЛНР и ДНР и войск Российской Федерации.

Что касается мест дислокации этих мотострелковых дивизий, то размещение контингента идет на оперативных направлениях, где действительно возможны сценарии развития масштабных операций, когда вопрос будет стоять о том, какие основные удары нанести и по каким регионам. Под угрозой южный регион, возможно и продвижение в центр. Такие сценарии предусматривают создание плацдармов и передвижения вооруженных сил. Сейчас Россия размещают контингент, нацеливаясь на эти планы. Но вполне возможно, что это делается просто с целью запугивания и сдерживания, а не подготовки к наступлению.

Но если говорить о каких-либо крайних случаях, то, когда будут широкомасштабные боевые столкновения, а Россия не единожды заявляла о том, что обладает информацией о том, что мы готовим "наступления", россияне уже будут готовы к "контрнаступлению". Это вариант угроз и сдерживания, а также сигнал Украина и НАТО о том, что Россия готова задействовать весь контингент сил, особенно по стратегическим направлениям, которые дадут ей приоритет и возможность продвижения по украинской территории.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский:

Если бригадный состав предназначен в основном для оборонительных действий, в том числе для формирования батальонных групп, то дивизионный — это состав для масштабных наступательных операций. То есть сейчас к границам с Украиной россияне стягивают ударную группировку.

Насколько реально это стягивание — это еще вопрос. Я не уверен, что эти дивизии сформированы в полном составе. Вероятнее всего, они еще только формируются. Потому что в 2015-2016 годах в бюджете министерства обороны РФ наблюдалось резкое увеличение средств, которые выделялись на имитационное оборудование. Я думаю, что изначально, когда эти группировки только были обозначены, там стояли не танки, а макеты танков. Но, тем не менее, эти дивизии были обозначены. Сейчас они, наверное, уже на 80-90% укомплектованы. Сразу все сделать не позволяла транспортная сеть — там достаточно неразвитая железнодорожная сеть. Во время учений туда стягивался неполный дивизионный состав.

Для чего это делается? Скорее всего для того, чтобы создать видимость подготовки масштабного удара, чтобы таким образом заставить Запад и Украину пойти на уступки Путину. В принципе, того состава, который есть, на прорыв обороны, может быть, и хватит, если будет задействована авиация и ракетные войска. Мы вряд ли сможем что-то серьезно этому противопоставить, чтобы не допустить прорыва. Риск такой есть, и ВСУ готовятся к этому. По словам Муженко можно понять, что Генштаб видит угрозу и планирует, как ей противостоять.

Кстати, внеочередные призывы украинцев в армию, в том числе и офицеров, говорят о том, что именно к сроку совместных учений с Беларусью "Запад-2017" готовится наша армия. Если бы Путин поставил задачу создать еще и на территории Беларуси ударную группировку, то учения этому бы и способствовали.

Это наращивание сил у границы с Украиной преследует три цели: эскалация боевых действий на линии разграничения, дестабилизация внутри Украины за счет терактов, информационных вбросов и использования политической борьбы и создание на границе ударной группировки.

Наращивание войск происходит на стратегических направлениях. Валуйки, Новочеркасск и Смоленск — обозначенные места являются месторасположением штабов, а не самих частей. А сами военные части и подразделения могут быть рассредоточены по всему фронту. Где будет основной удар — сложно сказать, потому что, скорее всего, они будут привязаны к районам, где удастся дестабилизировать ситуацию внутри Украины. К этому необходимо готовиться украинской стороне, что делает и СБУ, и ВСУ.

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко:

На границе с Украиной Россия развернула три армии: две общевойсковые и одну танковую. В танковой, например, до 700 танков. А если учесть, что в 1-м и 2-м корпусах "армии" так называемых "республик", тоже до 700 танков, то в сумме это большее количество танков, чем вооруженных сил Великобритании и Франции вместе взятых. Танки — это, прежде всего, ударная сила, наступательная.

Путин видит, что ситуация в Украине продвигается в нужном ему направлении. В Сирии, как он считает, Россия достигла определенных успехов. А через полгода ему нужно с чем-то выходить на выборы. Поэтому Путину нужно, если и уходить с Донбасса, то с определенным лицом, что пока не получается.

Главным аргументом Путина в ходе любых переговоров была, есть и остается военная сила и ее применение. Поэтому Россией постепенно наращивается военная сила. Из пяти дивизий, которые они в прошлом году развернули, три направлены на Украину. Эти дивизии оснащены современным вооружением: танками Т-90А, двуствольными самоходными артиллерийскими установками и т.д.

В этом году количество военнослужащих в вооруженных силах России (уже подписан Путиным указ) увеличилось более чем в два раза: если в прошлом году это было 800 тысяч, то сейчас — до 1 миллиона 900 тысяч.

Кроме того, уже сейчас на границе с Украиной и дальше до Беларуси сосредоточено до 70 тысяч российских военных. Они стянуты туда якобы для подготовки к учениям "Запад-2017" и под видом войск, которые находятся в Калининградской области.

Согласно Венским соглашениям, в учениях допускается участие до 13 тысяч военнослужащих. Однако в ходе учений "Запад-2017" по решению верховного главнокомандующего России Путина объявится внезапная проверка, на которую будет привлечено неограниченное количество войск (в прошлом году на учениях "Кавказ-2016" это было около 200 тысяч). И сейчас к 14-20 сентября для проведения "Запад-2017" готовится усиление военного потенциала. По такому же сценарию Россия действовала и в 2014 году перед аннексией Крыма и в ходе нее.

Путин понимает, что Европа и США воевать с ним не собираются, а ищут компромиссы. Франция и Германия воспринимаются им как неспособные оказать на него серьезное давление. Решительное слово остается за Америкой. Вот сейчас Курт Волкер съездил в АТО и охарактеризовал увиденное не как "замороженный" конфликт, а "горячая" война. Он отличался объективными евроатлантическими подходами, и, возможно, его оценка поспособствует улучшению ситуации в Украине.

Места дислокации, выбранные Россией для размещения дивизий, — это украинское направление. Еще две северные дивизии направлены на Польшу и страны Балтии, а остальные — именно здесь. Повторюсь, эти армии комплектуются наиболее современным вооружением. Здесь сосредоточены все ресурсы. Само по себе это говорит о том, что это главное направление военных усилий со стороны РФ.

Пока что стянутых Россией сил недостаточно, чтобы пойти в наступление и прорвать оборону. Но необходимые войска Россия может сосредоточить уже к сентябрю и при необходимости применить их, как это делалось при аннексии Крыма.