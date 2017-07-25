Синоптики: Завтра будет до +31 градуса 25.07.2017, 12:31

Оранжевый уровень опасности объявлен 26 июля из-за гроз и шквалистого ветра.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни.

Днем по востоку Беларуси в отдельных районах ожидается град. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет южный 4-9 м/с, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем будет от 21 градуса тепла по западу, до плюс 31 по востоку страны, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.