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Трамп: Мы продолжаем поддержку сирийской оппозиции

  • 25.07.2017, 12:53
Дональд Трамп
Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США опроверг информацию The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The Washington Post в распространении ложной информации о прекращении программы ЦРУ по обучению и вооружению ряда сирийских повстанческих группировок. Издание "сфабриковало факты о моем решении остановить масштабные, опасные и расточительные платежи сирийским повстанцам, ведущим борьбу против Асада", написал Трамп на своей странице в Twitter в ночь на вторник, 25 июля, пишет DW.

В следующем твите американский президент обвинил журналистов The Washington Post в публикации большого количества ложной информации.

19 июля The Washington Post написала об отказе Вашингтона от программы помощи некоторым повстанческим группировкам в Сирии. По данным издания, решение отказаться от программы было принято в тот момент, когда Вашингтон и Москва вели переговоры о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом перемирии было объявлено во время саммита G20 в Гамбурге после первой личной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Агентство Reuters тоже солгало?

В Вашингтоне считают одной из слабых сторон программы то, что некоторые из обученных в ее рамках повстанцев переходят на сторону террористической группировки "Исламское государство" и других экстремистских организаций.

Агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных представителей администрации США сообщило, что программа, начатая в 2013 году при Бараке Обаме, была нацелена на свержение президента Сирии Башара Асада, но не привела к успеху, поэтому решено остановить ее реализацию. Один из собеседников агентства отметил, что этот шаг стал частью усилий Белого дома и по улучшению отношений с Кремлем, важнейшего союзника Асада. Источник Reuters указывает, что отказ от реализации программы ЦРУ - не какая-то большая уступка России, а сигнал президенту РФ Путину о том, что власти США стремятся наладить отношения с Москвой.

Белый дом и ЦРУ не стали комментировать сообщения о прекращении помощи сирийским повстанцам.


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