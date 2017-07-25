Ханок: Чиновники в Беларуси работают «по понятиям» 25.07.2017, 13:02

Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Композитор написал открытое письмо Лукашенко.

В своем послании народный артист Беларуси информирует о том, как чиновники, приглашая российских артистов, занимаются нецелевым использованием средств.

В распоряжение "Белорусского партизана" попал текст этого письма:

"Уважаемый Александр Григорьевич! Совсем недавно я отправил на Ваше имя письмо о так называемом "брестском деле", но оно, по непонятной мне причине, попало к тем же, кто загнал это дело в тупик. И я опять получил очередную отписку, какие в течении 3-ех лет, получал не раз.

В 2014 г. по просьбе руководства Ансамбля им. Александрова, c которым сотрудничаю, и по согласованию с Министерством культуры Беларуси и Минобороны России мною был решен вопрос об участии Ансамбля в праздновании 70-и летия освобождения Беларуси.

В телефонном разговоре главный режиссер праздника в г. Бресте т. Воробьёв А.М. сообщил мне, что они уже ранее пригласили Ансамбль через посредство Московского ООО "ТМ "Сцена" и что приготовили ему гонорар в сумме 12 тысяч евро.

На мое замечание о том, что, согласно договоренности с Минобороны, Ансамбль выступает на благотворительной основе, реакции не последовало. И когда 3.07. 2014г. в Брестской гостинице "Интурист" нас встретили т. Воробьёв и коммерческий директор Московского ООО "ТМ "Сцена" гр. Горохова С.Н., стало ясно, что это их сговор.

Три недели спустя Воробьев отказал мне в ранее обещанном приглашении на праздник города, (стоит заметить, что за 31 год это было первое приглашение на праздник города моего детства), после этого у меня не осталось сомнений, что он сначала обманул государство, ну а затем и меня. Лично я к таким "шуткам" не привык, а потому, имея весомые доказательства, занялся личным расследованием.

Вот его результаты. Во время моей встречи с зампредом Брестского облисполкома т. Цуприком Л.А. ему доложили, что:

а) деньги, в сумме 168080000 белорусских рублей (12 тысяч евро по курсу Нацбанка на 03.07.2014 г.), заложенные в бюджет праздника как гонорар Ансамблю им. Александрова, получила гр.Горохова С.Н. наличными, и не как коммерческий директор ООО "ТМ "Сцена", а просто как физическое лицо.

б) деньги она получила по настоянию Воробьёва, который, по его признанию Комитету Госконтроля, сотрудничает с ней 10 лет (спустя 2 года во время нашей очной ставки в СК области т. Цуприк этого факта не опровергал)

в) договор подписал начальник соответствующего управления т. Цырельчук А.А.

г) деньги, полученные гр. Гороховой оказались не гонораром Ансамблю, ни оплатой работы ООО "ТМ Сцена", а оплатой лично ей за некую подготовку Ансамбля, к тому же без каких либо, подтверждающих эту работу документов…

Казалось бы, налицо нецелевое использование бюджетных средств, т.е. должностное преступление ответственных за праздник лиц г. Бреста, тем более, что еще никто в мире не получал за подготовку коллектива такую баснословную сумму! К тому же, подготовка коллектива это не ее функция.

То ли высокая должность т. Цуприка, и не менее высокий авторитет народного артиста Воробьева сыграли свою роль, то ли личная встреча с губернатором Лисом, во время которой он поинтересовался моей ссорой с Воробьевым, (хотя эта ссора и кража бюджетных денег, как говорится, две большие разницы), но создалось впечатление, что кто-то дал негласное указание не трогать своих, т.е. "брестских".

Наконец, спустя 2 года г-ой Гороховой был прислан документ, подтверждающий основную статью ее расходов. Это была копия Акта приемки видеоряда из12-ти песен на сумму в 385тысяч российских рублей (по курсу от 07.2014года-более 11-ти тысяч долларов), но…

Во-первых, Ансамбль давно работает с видеорядами, которые и сам комбинируют. Во-вторых, 12 тысяч евро за видеоряд – явно перебор. Ну, а в-третьих, эта сумма не была заложена в бюджет праздника. Было совершенно ясно, что деньги ей выдали незаконно.

Несмотря на это, начальник отдела Следственного комитета т. Кухарчук, а, особенно, начальник управления СК Республики т. Паско и заместитель Председателя СК т. Гайдученок во время наших личных встреч продолжали безо всяких документов утверждать, что г-жа Горохова мошенница и точка! Простите, а брестские чиновники тогда кто? Почему их не привлекли к ответственности?

Стало ясно, что это был шантаж, главной целью которого являлась попытка принудить меня написать заявление об отказе от претензий по делу. Как только я его написал, они тут же сняли обвинение с Гороховой, означавшее, что и ко мне претензий нет.

А недавно полученная очередная "отписка" из Генпрокуратуры о справедливом снятии с гр-ки Гороховой обвинения поставила в этом деле точку. Как говорится…"и волки сыты и овцы целы!" И нет ничего удивительного, что т.т. Воробьев и Цырельчук, получив такую мощную поддержку от КГК и СК, могут успешно продолжать свою "деятельность", а т.Цуприк успешно заседать в парламенте, а потому и хочется, обращаясь к ним, а также к их вышеперечисленным "покровителям", закончить это письмо цитатой из Райкина: "Привет ребята, вы хорошо устроились!"

Недавно Вы сказали, что если мы не будем исполнять Законы, то будем жить "по понятиям". Поскольку за время моих долгих хождений по мукам никто из чиновников ни разу не оперировал документами, это, на мой взгляд, и есть работа "по понятиям".