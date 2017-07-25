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Грозит ли Украине «президент» Додоненко

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  • Виталий Портников
  • 25.07.2017, 13:33
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Виталий Портников

Что будет с Украиной после ухода Путина из Донбасса.

Молдавский президент Игорь Додон в интервью российскому телевидению пообещал приехать в Тирасполь на церемонию, посвящённую 25-летию создания миротворческого контингента, который находится на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Но и это еще не все. Додон пообещал наградить государственными отличиям Республики Молдова российских миротворцев — но только в том случае, если "приднестровцы" ему разрешат.

Давайте просто перенесём ситуацию на украинскую почву. Прошло 25 лет со времени оккупации Крыма. И украинский президент собирается в Симферополь на церемонию празднования юбилея начала путешествия оккупированного полуострова в "родную гавань". А своей администрации даёт поручение выяснить у "руководства Республики Крым", можно ли представить к наградам ветеранов из числа "вежливых". За то, что сохранили мир на полуострове. Странно, правда? Невозможно — скажете вы. Молдаване 25 лет назад тоже сказали бы вам, что невозможно. А теперь их президент — Игорь Додон, друг Путина и один из лидеров антикоррупционного движения в стране. "Миротворцы" дождались орденов.

В Украине начинается схожий процесс — процесс торжества коллаборации. Пока что он сдерживается продолжающимся кровопролитием на Донбассе, но как только Путин найдет понятный для себя вариант ухода — российское влияние в Украине проявит себя с новой силой, и мы не узнаем многих наших соотечественников — и из числа политиков, и из числа обычных граждан.

Ведь на что рассчитывает оккупант? Он рассчитывает на усталость от войны. На тех, кто разочаровывается, потому что не видит быстрых перемен к лучшему. На тех, кто хочет, чтобы изменились все остальные — только не он сам.

Это как капли дождя на раскалённой крыше. Мы хотим, чтобы к нам ездили любимые российские артисты — ну просто потому, что презираем все украинское, а признаваться в этом не хотим, хотим свое, родное. И нам плевать, кто там ездил в Крым — мы хотим в театр и на концерт. Хотим московских зрелищ и украинского хлеба, количество которого тоже не может быстро увеличить власть. Это потому, что коррупция важнее и страшнее войны, что вы нас пугаете, а то Путин нападет. Гы-гы. Почему нас лишают родных социальных сетей? Мы не хотим Facebook, мы хотим "халяву". Почему столько денег тратят на войну, наверное, это власти выгодно, снюхалась в Путиным и не платит нам зарплаты и пенсии. Мы просто хотим хорошо жить и не думать о плохом. Мы устали. Не за это выходили на Майдан.

И опомнится не успеем, как капли дождя перейдут в потоп, который накроет всю Украину. И вот уже наш президент — какой-то Додоненко. И вот уже он едет в Крым на праздник…

Виталий Портников, «Главред»


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