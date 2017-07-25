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Жители Зеленого Луга сплотились в борьбе с чиновниками

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  • 25.07.2017, 13:55

Жители микрорайона собрали почти шесть тысяч подписей против уплотнения.

Представители инициативной группы микрорайонов Зеленый Луг — 1, -2 и Восток-2 передали в администрацию Первомайского района коллективное обращение с замечаниями и предложениями по проекту детального планирования территории в границах Логойского тракта — ул. Седых — ул. Кедышко — ул. Славинского — северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР. Обращение подкреплено 5690 подписями местных жителей на 330 листах, пишет tut.by.

Общественное обсуждение проекта развития района закончилось сегодня. На презентации, которая прошла в начале июля, местные жители пытались убедить проектировщиков, что новое жилье в районе строить нельзя — инфраструктуры не хватает и тем, кто здесь уже живет.

Представитель инициативной группы района Людмила Беляева-Гундорина

«Местных жителей возмутили планы Мингорисполкома по уплотнению давно сформировавшегося жилого квартала за счет уничтожения его зеленой зоны — легких этого района. При этом планы чиновников идут вразрез с поручениями Лукашенко о сокращении объемов строительства, отходу от политики уплотнения существующих жилых кварталов в Минске в связи с планируемым развитием городов-спутников. Вместе с тем еще четыре года назад чиновники обещали обустроить бульвар вдоль улицы Калиновского и этого до сих пор не сделали. Все это привело к росту недовольства среди жителей района, породило рост недоверия к власти среди населения, что вынудило жителей района сплотиться и единодушно высказаться против этих планов», — говорит представитель инициативной группы района Людмила Беляева-Гундорина.

В своем коллективном обращении местные жители еще раз однозначно высказались против утверждения проекта. Они считают «неприемлемыми» следующие предложения архитекторов:

— намерение градостроителей застроить зеленую зону вдоль ул. Калиновского на участке от ул. Кедышко до Логойского тракта;

— отсутствие в проекте развития территории новых детских садов, школ, поликлиник;

— отсутствие мероприятий по благоустройству существующих жилых кварталов;

— наличие разночтений в представленной градостроительной документации по объему жилищного строительства в квартале: в технико-экономических показателях проекта указано, что жилищный фонд после реализации проекта в районе вырастет на 253 тысячи квадратных метров. Архитектор же на презентации уверял: лишь на 68 тысяч. Цифры, представленные в пояснительной записке, обозначают максимальную возможность района.

«Кроме того, открытым остается вопрос с третьим транспортным кольцом. В представленном опорном плане проекта дорога проходит через Севастопольский парк, а в пояснительной записке утверждается, что она пойдет по ул. Калиновского. Увеличение транспортного потока по ул. Калиновского с уничтожением и застройкой зеленой зоны значительно ухудшит экологическую обстановку в районе», — пишут в своем обращении местные жители и предлагают не утверждать проект как не соответствующий заявленным целям развития и интересам горожан, а также придать статус сквера озелененной территории вдоль ул. Калиновского на участке от ул. Кедышко до Логойского тракта.


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