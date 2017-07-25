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CNN: Тиллерсон может покинуть должность госсекретаря

  • 25.07.2017, 14:10
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Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США недоволен политикой Трампа.

Рекс Тиллерсон выражает растущее разочарование в администрации президента США Дональда Трампа и может досрочно уйти в отставку со своей должности. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на доклад CNN, пишет liga.net.

Отмечается, что бывший генеральный директор ExxonMobil сказал, что Тиллерсон останется главой дипломатии США до конца года. Однако несколько анонимных источников сообщили CNN в выходные, что он может уйти раньше.

В докладе сказано, что источники, "знакомые с разговорами госсекретаря с друзьями за пределами Вашингтона", считают, что у Тиллерсона растут сомнения в отношении президента Трампа.

Госсекретарь США, как сообщается, согласился с критиками Трампа, которые заявили, что это непрофессионально, когда президент набрасывается на генерального прокурора Джеффа Сешнса, потому что тот отказался от расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.


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