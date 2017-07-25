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20 продуктов, которые принесут максимум пользы, если есть их вместе

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  • 25.07.2017, 14:17
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Сочетания продуктов, которые, созданы друг для друга.

Эти продукты хороши и сами по себе, но если есть их в паре, они помогают нам усваивать содержащиеся в них полезные вещества еще эффективнее.

Следуя советам диетологов, AdMe.ru перечисляет сочетания продуктов, которые, кажется, созданы друг для друга.

Яблоки и темный шоколад

Фото с сайта adme.ru

Это сочетание нельзя назвать традиционным, но его стоит попробовать, ведь фермент катехин, содержащийся в яблоках, и антиоксидант кверцетин вместе делают чудеса: укрепляют иммунитет, активизируют деятельность мозга, улучшают работу сердца и сосудов и снижают риск онкологических заболеваний.

Овсянка и свежевыжатый апельсиновый сок

Фото с сайта adme.ru

Овсянка и апельсиновый сок — отличные источники фенолов. Это значит, что они улучшают работу пищеварительной системы и помогают вывести из организма шлаки и токсины.

Свинина и брюссельская капуста

Фото с сайта adme.ru

Свинина слишком жирна, чтобы есть ее ежедневно. Тем не менее в этом мясе содержится селен, который препятствует росту раковых клеток. Подавайте блюдо из свинины с брюссельской капустой — в ней есть органическое вещество сульфорафан, который повышает эффективность селена в 13 раз.

Помидоры и печень

Фото с сайта adme.ru

Недостаток железа в организме может провести к недомоганию, хронической усталости, замедленному метаболизму и проблемам с сердцем и сосудами. Но железо, которое содержится в печени, хорошо усваивается только вместе с витамином С, и тут на помощь приходят помидоры — в них есть аскорбиновая кислота.

Петрушка и лимон

Фото с сайта adme.ru

Петрушка замечательно сочетается с цитрусовыми. Железо, содержащееся в зелени, помогает витамину С лучше всасываться в кровь. Этот важный витамин отвечает за крепкий иммунитет и хороший метаболизм.

Овощи и йогурт

Фото с сайта adme.ru

Выбирайте натуральный йогурт без красителей, консервантов и сахара. В нем много кальция, а он улучшает работу желудка и нормализует микрофлору кишечника. Стоит добавить в него овощи, например морковку или сельдерей, и вы получаете блюдо, насыщенное еще и кучей витаминов. А клетчатка, содержащаяся в овощах, помогает кальцию лучше усвоиться.

Авокадо и шпинат

Фото с сайта adme.ru

Это любимая парочка всех диетологов — в шпинате содержится витамин А и лютеин, но чтобы они заметно повлияли на состояние нашего организма, нужны полезные растительные жиры, содержащиеся в авокадо. И вот тогда эффект гарантирован — работа пищеварительной системы значительно улучшится.

Зеленый чай и лимон

Фото с сайта adme.ru

Зеленый чай с лимоном замечательно утоляет жажду и дает нам энергию. В зеленом чае содержатся кахетины, которые отвечают за долголетие и крепкий иммунитет. А если вы добавите в него лимон, витамин С усилит этот эффект в несколько раз.

Помидоры и оливковое масло

Фото с сайта adme.ru

То, что это очень вкусное сочетание, вам подтвердит каждый итальянец. Надо заметить, что жители Италии редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, и этому есть объяснение. Ликопин, содержащийся в томатах, улучшает работу сердца и сосудов, препятствует возникновению атеросклероза и злокачественных опухолей. А в сочетании с жирами он усваивается организмом гораздо лучше, чем без них.

Мясо и розмарин

Фото с сайта adme.ru

Мясо — важный источник белка, но его важно правильно готовить. Диетологи категоричны: только варка или тушение. Если мясо запекать или жарить, это может привести к образованию канцерогенных соединений. Но этого нежелательного эффекта можно избежать, если правильно подготовить мясо — маринуя его, добавить розмарин. Он полезен и сам по себе, а антиоксиданты, которые в нем содержатся, препятствуют образованию вредных веществ, пока мясо томится в духовке.


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