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Как врет Белстат

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  • 25.07.2017, 14:22
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24 июля Белстат рапортовал об очередных «успехах» на зарплатном фронте.

В июне заработок в стране по версии властей достиг 819,3 BYN. В долларах начисленная зарплата выросла до 433 USD. Портал banki24.by разобрался, какую зарплату на самом деле получил на руки средний белорус.

Для начала отметим, что рост зарплат в июне вполне укладывается в обычный сезонный ход. По отношению к маю июньские заработки увеличились на 3%. В 2013—2016 гг. состояние дел было таким же: зарплата за июнь превышала майскую на 2,5–3,5%. На пути к объявленной цели «по 500» начисленная зарплата к декабрю-2017 должна увеличиться на 15,5%.

Последние случаи более быстрого роста зарплат во второй половине года произошли в 2010 и 2012 годах. В обоих вариантах это закончилось для экономики плачевно: после 2010-го — через несколько месяцев, после 2012-го потребовалось 2 года. Сохраняются большие диспропорции в зарплатах между регионами. В Минске средняя зарплата за июнь (1 143 BYN) была на 64,6% выше, чем в самой бедной области — Витебской (694,6 BYN). Из всех областей зарплату чуть выше средней по стране начисляли только в Минской области (823,2 BYN).

Но дело в том, что в этом регионе показатели вытягивают вверх большие заработки на Беларуськалии. В 2017 году благодаря росту спроса на технику в компанию к шахтерам добавился трудовой коллектив БЕЛАЗа. Реальный рост зарплат на жодинском предприятии за июнь разогнался до 20%. Без учета инфляции заработки на производстве самосвалов сейчас растут на 30% к прошлому году. Со столицей тоже все ясно.

Зарплаты в Минске тянутся вверх за счет начислений персоналу Белавиа (2 297 BYN), финансистам (2 059 BYN) и IT-шникам (3 757 BYN). А вот зарплаты бюджетников мало того, что невелики, так и не растут. У Минфина хватает забот на огромные платежи по госдолгу. Ресурсов наращивать довольствие бюджетникам пока нет. За 6 месяцев не вышли даже на прошлогодний уровень ни здравоохранение, ни образование, ни культура.

Напрашивается неутешительный вывод. В Беларуси, которую власти называют социальным государством, рост зарплат обеспечивают самые высокооплачиваемые категории граждан. Наиболее ярко это видно по изменениям между медианной и средней зарплатой. Медианной Белстат называет ту зарплату, выше и ниже которой проранжированы по доходам по 50% работников. Если проще, то зарплату ниже медианной начисляют половине работников, выше нее — ровно такому же числу.

Среднюю зарплату власти считают по-другому: они просто делят начисленный фонд заработной платы на количество трудящихся. В итоге размер такой зарплаты почти всегда завышает «температуру по больнице». Медиану Белстат рассчитывает дважды в год — в мае и ноябре. Но и по этим точкам заметно расслоение белорусов по доходам. В мае-2013 средняя и медианная зарплата отличались на 23,5%, в мае-2014 — на 25,8%, в мае-2015 — на 27,8%, в мае-2016 — на 31,1%, а в мае-2017 — уже на 32,8%. Но и это еще не все. Из своих цифр по зарплате Белстат не исключает подоходный налог и 1%-ый взнос ФСЗН от самого работника. К тому же, абсолютное большинство занятых в госсекторе добровольно-принудительно отчисляет процент заработка профсоюзам.

В мае-2017 «грязная» медианная зарплата в стране составила 598,7 BYN. По оценке banki24.by, за минусом налогов и прочих обязательных платежей зарплата на руки для рядового белоруса доросла где-то до 520 BYN. В таком случае за июнь «чистая» медиана могла бы составить 530–535 BYN.


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