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Аркадий Бабченко выиграл суд у пропагандистов «Звезды»

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  • 25.07.2017, 14:44
Аркадий Бабченко

Журналист искренне удивился.

В России Зюзинский суд города Москвы отклонил иск сотрудников телеканала "Звезда" к российскому журналисту Аркадию Бабченко из-за его публикации в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем, в котором погибли корреспонденты телеканала. Об этом сказано в картотеке суда.

Каждый из шести истцов требовал выплатить ему компенсацию за моральный вред в размере, эквивалентном $8331. Также они требовали от Бабченко признать информацию в его посте не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство работников "Звезды".

Бабченко на своей странице в Facebook удивился по поводу выигранного иска.

"Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка! Кажется, что-то пошло не так", – написал он.

Самолет минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года. На борту находилось 92 человека: российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ. Они летели на новогодний концерт в сирийский Алеппо.

Бабченко тогда написал в Facebook, что у него нет жалости к погибшим "штатным сотрудникам министерства обороны поехавшей головой недоимперии" и представителям "самых передовых агентств массовой пропаганды".

"Причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды", – клепавших сюжеты о фашизме, хунте, распятии детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию... Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости", – заявил он.

В конце мая журналисты "Звезды" подали на Бабченко иск в суд о защите чести и достоинства коллег, погибших в авиакатастрофе.


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