Под Киевом произошло крупное ДТП с участием белорусов 25.07.2017, 14:59

Столкнулись сразу четыре автомобиля, травмированы девять человек.

На автотрассе Киев-Одесса под Киевом во вторник в 7.30 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает Главное управление Национальной полиции.

В масштабном ДТП с участием граждан Беларуси пострадали сразу девять человек, среди них два ребенка.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси, который выехал на встречную полосу движения.