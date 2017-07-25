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Под Киевом произошло крупное ДТП с участием белорусов

  • 25.07.2017, 14:59

Столкнулись сразу четыре автомобиля, травмированы девять человек.

На автотрассе Киев-Одесса под Киевом во вторник в 7.30 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает Главное управление Национальной полиции.

В масштабном ДТП с участием граждан Беларуси пострадали сразу девять человек, среди них два ребенка.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси, который выехал на встречную полосу движения.


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