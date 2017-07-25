Путин решил покутить на последние деньги 2 25.07.2017, 15:06

Россия стянула к границе Украины три мотострелковые дивизии.

По комплектации и вооружению - это ударные дивизии для быстрых наступательных действий.

Об этом заявил НГШ Виктор Муженко.

Ну, Виктор Николаевич не блогер, сообщает в народ такую инфу редко и если уж сказал то, значит нужно послушать внимательно.

Ударные. Не оборонительные действия от НАТО, а наступательные.

1 дивизия это от 5000 до 20000 человек.

Очевидно формировали их все это время. Вспомним эти постоянные учения у нас под границей, как например «Кавказ-2016».

Вот и стянули.

Также напомню, что РФ заканчивает комплектовать новую армию в Западном округе.

Теперь проведут учения «Запад-2017» и подтянут еще столько же.

В Крым все время техника заходит.

В этом году РФ заканчивает строительство жд рокады вдоль фронта, что улучшит возможности военной логистики.

Скоро РФ будет готова бодаться.

Еще не забываем про Росгвардию, которой разрешили воевать за границей.

То есть, наш больной на голову сосед решил покутить на последние деньги.

Мы должны быть готовы лучше. Все мы.

Сохраняйте холодным ум и планируйте жизнь, зная, что и такой вариант возможен.

Помогайте армии и фронту. Нам с вами тут жить и нам эту страну защищать.

Мирослав Гай, «Фейсбук»