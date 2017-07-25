Леонид Злотников: Надо снять жирок с номенклатуры 25.07.2017, 15:10

Леонид Злотников

Фото: charter97.org

Власти цинично игнорируют проблему безработицы в стране.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов начинает кампанию по сбору подписей за повышение пособия по безработице, но не за счет дальнейшего обнищания населения. Об этом belaruspartisan.org заявил зампредседателя БКДП Сергей Антусевич.

По его словам, безработица всегда была одной из самых серьезных проблем Беларуси. Однако, до недавнего времени власти не обращали на нее практически никакого внимания.

"Власти страны долгое время цинично игнорировали проблему безработицы, ссылаясь на то, что она настолько низкая (меньше 1%), что на нее даже не стоит обращать внимание. Однако реальная безработица была и остается во много раз выше официальной. Но в стране были созданы такие условия, что безработные не регистрировались таковыми. Во-первых, потому что пособие по безработице очень низкое. Максимум на что могут рассчитывать сейчас люди, оставшиеся без работы – это 2 базовые величины в месяц (46 рублей). Но на практике пособие и того меньше: по данным Белстата, в среднем по стране оно составляет 21 рубль. А платят его всего 12 месяцев. Во-вторых, даже эти копейки большинство безработных получить не могут, так как согласно закону на пособие не могут рассчитывать люди, уволившиеся по собственному желанию, по соглашению сторон или по дискредитирующим обстоятельствам. А зачастую именно так увольнения и происходят. Кроме того, чтобы получать пособие – надо участвовать в общественных работах", - рассказывает Сергей Антусевич.

Однако, после принятия декрета «о тунеядцах», ситуация изменилась.

"Под угрозой наказания люди вынуждены были массово пойти регистрироваться в качестве безработных. По данным Белстата, безработица составляет уже почти 6%. Однако, в действительности она еще намного выше. Люди все равно не идут регистрироваться слишком с большими сложностями это связанно", - говорит замглавы БКДП.

После такого всплеска официальной безработицы, власти заметили, наконец, проблему и анонсировали указ предусматривающий повышение пособий по безработице. Однако, источники этого повышения вызывают у независимых профсоюзов еще больше вопросов.

"Нынешний уровень пособия – это просто издевательство над людьми, попавшими в тяжелые жизненные обстоятельства. Даже в воюющей Украине оно составляет $67 долларов, а у нас - $10-12. Его никак нельзя назвать социальной защитой человека. Этих копеек хватает лишь на проездной, чтобы отметится на бирже труда. Такой размер пособий просто унижает человеческое достоинство. И после принятия декрета №3, власти заговорили о повышении пособий до уровня прожиточного минимума, но не за счет бюджета, а за счет нового повышения налогов, которое в проекте указа назвали страхованием по безработице, часть которого должны платить сами работники, а часть – предприятия. Этого делать ни в коем случае нельзя – налоговая нагрузка в Беларуси итак запредельная", - рассказывает юрист БКДП Елена Еськова.

Экономист Леонид Злотников также считает, что сегодня повышение налогов приведет к ухудшению экономической ситуации и дальнейшему обнищанию граждан.

"Большинство предприятий просто не выдержат очередного повышения налогов. Они итак функционируют на грани выживания. Новые поборы, явные или скрытые, их просто уничтожат. Но и поднимать пособия, безусловно, нужно. И не только потому, что просто не по-человечески так относится к людям. Платить $12 в месяц – это просто дикость. Но и потому, что это прописано в международных обязательствах, которые взяла наша страна. Уже был прецедент в 2007 году, когда по просьбе Международной организации труда (МОТ), Еврокомиссия лишила Беларусь части, полагающихся ей, торговых преференций. Теперь она может лишить нас и оставшихся. Международные механизмы действуют медленно, но прецедент уже был и МОТ не остановится, пока Беларусь не начнет выполнять взятые на себя обязательства", - рассказывает экономист.

В тоже время, источники для повышения пособий в Беларуси есть, считает эксперт.

"Во-первых, необходимо перейти с плоской шкалы налогообложения на прогрессивную. То есть, те, кто зарабатывает больше – должны будут платить больший процент налогов, чем те, кто зарабатывает мало. Это правильно и справедливо. Так делается во всех развитых странах. Во-вторых, надо снять жирок с номенклатуры. Совершенно непонятно, почему они имеют льготы, повышенную ставку пенсий и т.д. Чем они лучше, чем люди трудящиеся у станка, например? Освободившихся в результате денег, поверьте, с лихвой хватит на то, чтобы повысить пособия по безработице", - считает Злотников.

Еще одной серьезной проблемой является неполная занятость.

"Люди, переведенные на неполную занятость, работающие по 1-2 дня в неделю (а это сейчас совсем не редкость) и получающие по $100 – это ведь фактически тоже безработный. И они тоже нуждаются в социальной защите", - рассказывает Сергей Антусевич.

Исходя из всего перечисленного, независимые профсоюзы предлагают:

1. Повысить минимальный размер пособия по безработице до уровня минимального потребительского бюджета на душу населения за счет госбюджета, без увеличения налоговой нагрузки на население и предприятия.

2. Максимальный размер пособия по безработице устанавливать в процентном соотношении к среднему заработку за последние 3 месяца, но не ниже 50% утраченного заработка.

3. Выплачивать пособия по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям.

4. Выплачивать пособие гражданам занятым неполное рабочее время.

5. Увеличить продолжительность периода выплаты пособий до 36 месяцев.

Петиция с соответствующими требованиями размещена на сайте zvarot.by и до конца сентября под ней может подписаться любой желающий. Затем петиция будет направлена в совмин, Минэкономики, Минтруда и администрацию Лукашенко.

"Мы, конечно, не питаем особых иллюзий, что власти вот так возьмут и согласятся на все наши требования. Мы уже 8 лет пытаемся добиться повышения пособий по безработице и каждый раз получаем отказ. Но сегодня ситуация изменилась – и международная и внутренняя обстановка такова, что власти больше не могут игнорировать проблему безработицы в стране", - рассказывает Елена Еськова.

Напомним, по данным Белстата, безработица в Беларуси на начало года составляла 5,8%. По мнению, независимых экспертов, в действительности, она составляет около 10%. Также нашей стране имеет место высокая избыточная занятость. Так, по оценкам Министерства труда она составляет около 5%, по подсчетам Евразийского банка развития – свыше 20%. Таким образом, безработным уже является или в любой момент может стать каждый третий белорус.