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Леонид Кулаков: Я ко всему готов

  • 25.07.2017, 15:19
Леонид Кулаков (слева)
Фото: «Радыё Свабода»

Активиста «Европейской Беларуси» в очередной раз вызвали в суд.

Активист гражданской кампании «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков получил SMS-сообщение из суда Первомайского района Минска о том, что на 27 июля назначено рассмотрение административного дела за участие в массовом мероприятии. Начало суда в 16-30, сообщает ПЦ «Весна».

Леонид Кулаков считает, что в суде будет рассмотрен протокол административного правонарушения, составленный за его участие в акции 7 июля на Октябрьской площади против учений «Запад-2017». Однако он не уверен, что на самом деле этот суд состоится:

Дело в том, - комментирует активист, - что 20 июля судом Центрального района я был осужден за предыдущую акцию к 10 суткам ареста с отсрочкой на 5 дней, и именно сегодня этот срок истекает. Поэтому не исключено, что вместо суда я попаду на Окрестино. По крайней мере я к этому готов.

Известно также, что протокол за участие в пикете 7 июля составлен также в отношении барановичского активиста Григория Грика. Как сообщил правозащитник Сергей Говша, Григорий Грик участвовал в проведении в Минске мероприятия 7 июля с 18-00 до 18-50 за освобождение политзаключенных и против военных учений Запад-2017. Но к нему никто не подходил, не предупреждал о том, что мероприятие запрещено и нужна разойтись.

Не исключено, что повестки в суды получили и другие участники акции, среди которых активистка и белорусский режиссер Ольга Николайчик, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шерендо, руководитель Брестской организации Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Наталья Попкова и другие.


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