Как власти «закапывают» миллионы в убыточные проекты 2 Юрий Пшенник

25.07.2017, 16:20

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Деревни и поселки: еще один круг «возрождения».

В последнее время наша власть буквально фонтанирует идеями по возрождению того, что ранее сама же обратила в «руины и пепел». На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») Лукашенко призвал белорусов возрождать свою малую родину и родные места. «Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей», – подчеркнул глава государства. Еще раньше было объявлено о программе возрождения поселков городского типа. В итоге может даже возникнуть впечатление, что наша власть наконец заметила бедственное положение страны, особенно «за кольцевой», и даже вознамерилась провести преобразования, которые смогут нам обеспечить пресловутое «процветание».

Вопрос лишь в том, насколько все это реально и насколько власть действительно намерена приблизиться к развитым странам по уровню конкурентоспособности, то есть в самом сделать нашу страну такой, как сказано выше, – «прекрасной и цветущей». У меня лично создается впечатление, что все эти прожекты направлены на консервацию, на бальзамирование существующей системы, а отнюдь не на оздоровление и возрождение. Впрочем, не у меня одного.

Взять, например, внешнюю политику. В одном из своих недавних материалов Янов Полесский отмечает: «В том и состоит проблема, что в Беларуси внешняя политика на протяжении всего срока правления Лукашенко используется как средство уклонения от конкуренции (в широком понимании). Вчера – интеграция с Россией, сегодня – новая «нормальность», и все они – для того, чтобы сберечь корпус красных директоров во главе с главнокомандующим».

Это касается отнюдь не только внешнеполитических установок: практически вся энергия власти и почти все ресурсы страны направляются на то, чтобы законсервировать существующую систему, удержать ее в состоянии пресловутой «стабильности». Этой цели служат и «новейшие» программы по спасению деревень и «превращению наших поселков в Копысь». Из той же оперы – программа возрождения Оршанского района и т.д.

Проблема даже не в том, что подавляющее большинство этих проектов нереализуемы в заявленном виде, а в том, что даже реализация этих проектов ведет не к сокращению отставания нашей страны от передовых стран, а к углублению этого разрыва. Поскольку мы свою систему поддерживаем, другие системы продолжают развиваться. Все эти программы – не более чем «подкрашивание фасада», а не реальный ремонт подгнившего и полуразрушенного сооружения. Даже строительство новых зданий, пусть даже дворцового типа, на месте обратившихся в «руины и пепел», не спасает, если не менять систему, которая, собственно, и привела регионы к деградации.

У нас во власти по сей день считают, что, если проложить асфальт и построить спорткомплекс, то люди в таком поселке обязательно останутся. Нет, не останутся, если во всем остальном их положение останется прежним. Дворец все равно не свой, а «президентский», работа все равно тяжелая и низкооплачиваемая.

В общем, не так, как следовало бы, наша власть взялась провинцию возрождать, не с того конца. И посему вместо реформы, которая давно назрела и перезрела, нас ждет образцово-показательное приведение в порядок поселков городского типа и деревень. По две единицы в год на область. Причем под приведением в порядок в первую очередь понимается прокладка асфальта и обновление заборов и фасадов, но вовсе не создание там достаточного количества достойных рабочих мест и вовсе не создание благоприятных условий для развития частной инициативы.

Между тем Беларусь уже не может себе позволить тратить деньги впустую, даже если это личные средства «состоятельных людей» (которые могли бы вложить их в нечто прибыльное для себя, а значит и для страны в итоге). Мы давно дожились до того, что уже не можем позволить себе заведомо и потенциально убыточные проекты типа ледовых дворцов, агрогородков, «по две Копыси в каждую область» и аналогичные, – это уже убийственно для нашей экономики. Швейцария могла бы себе такое позволить, а мы – нет. Впрочем, Швейцария – потому и Швейцария, что не вкладывает средства в заведомо убыточные проекты.

Особо хотелось бы отметить следующее: хотя лишних денег на заведомо бесприбыльные проекты в стране и нет, это не значит, что их нет в принципе. Посему, когда говорят, что у страны нет ресурсов для проведения масштабных реформ, – это или искреннее заблуждение, или сознательная ложь. Ресурсов, которые власть тратит на «бальзамирование трупа», вполне достаточно для проведения реформ при условии, что они будут осуществляться разумно.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»