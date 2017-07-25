Пользователей Сети потрясло фото гигантской улитки

Пользователей Сети потрясло фото гигантской улитки1
- 25.07.2017, 17:04
Снимок необычного существа собрала более 120 тысяч лайков.
Пользовательница Twitter с ником Madds обнародовала на своей странице снимок гигантской африканской улитки, которая из-за своих крупных размеров даже не смогла уместиться у нее на ладони. Фото собрало за два дня более 120 тысяч лайков и свыше 40 тысяч ретвитов.
Please. My rabbit. He's very sick. pic.twitter.com/MSejV0hvtn— madds (@whatmaddness) 23 июля 2017 г.
Африканская улитка или Ахатина гигантская - сухопутный брюхоногий моллюск, который относится к классу лёгочных улиток. Улитка является вредителем сельскохозяйственных растений, особенно сахарного тростника.