Пользователей Сети потрясло фото гигантской улитки 1 25.07.2017, 17:04

Снимок необычного существа собрала более 120 тысяч лайков.

Пользовательница Twitter с ником Madds обнародовала на своей странице снимок гигантской африканской улитки, которая из-за своих крупных размеров даже не смогла уместиться у нее на ладони. Фото собрало за два дня более 120 тысяч лайков и свыше 40 тысяч ретвитов.

Африканская улитка или Ахатина гигантская - сухопутный брюхоногий моллюск, который относится к классу лёгочных улиток. Улитка является вредителем сельскохозяйственных растений, особенно сахарного тростника.