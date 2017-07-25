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Пользователей Сети потрясло фото гигантской улитки

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  • 25.07.2017, 17:04

Снимок необычного существа собрала более 120 тысяч лайков.

Пользовательница Twitter с ником Madds обнародовала на своей странице снимок гигантской африканской улитки, которая из-за своих крупных размеров даже не смогла уместиться у нее на ладони. Фото собрало за два дня более 120 тысяч лайков и свыше 40 тысяч ретвитов.

Африканская улитка или Ахатина гигантская - сухопутный брюхоногий моллюск, который относится к классу лёгочных улиток. Улитка является вредителем сельскохозяйственных растений, особенно сахарного тростника.


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